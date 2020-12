Il demande pardon! Natalia Téllez sait que ses fans comprendront | Instagram

La conducteur, mannequin et présentateur de télévision Natalia Tellez Il a partagé sur son compte Instagram officiel une photo dans laquelle il demande pardon, sûrement ses fans l’ont immédiatement compris, donc cela n’est pas arrivé aux adultes.

L’une des chefs d’orchestre les plus tendres en plus d’être belle est sans aucun doute Natalia Téllez, devenue une célébrité grâce à ses apparitions dans des programmes importants de la la télé, ses réseaux sociaux et ses performances dans le cinéma mexicain.

Malgré que Natalia Tellez Elle a débuté sa carrière il y a environ douze ans en 2008, en participant à la telenovela Rebelde qui est devenue un véritable phénomène en jouant “Karen” qui était la rivale amoureuse de “Lupita”, un personnage joué par Maite Perroni.

Avec ce début à agir rapidement Natalia Tellez Elle a réussi à conquérir la télévision, plus tard elle a participé à d’autres programmes jusqu’à ce qu’elle réussisse à en gérer une, à 35 ans (elle vient de les transformer) elle est déjà une artiste reconnue, bien qu’elle n’ait pas participé à d’innombrables projets, dans lesquels elle a sont devenus célèbres par eux-mêmes.

Ce qui est le plus surprenant, c’est son compte Instagram où elle semble toujours avoir des photos d’elle-même, mais en tant qu’œuvre d’art, elle a un excellent sens de la mode, et tout vêtement sur sa silhouette mince est extrêmement beau.

Dans l’une de ses publications les plus récentes, il a partagé cette image dans laquelle il a l’air aussi mignon que d’habitude, en fait il y a 7 heures il a décidé de la publier, il demande pardon dans sa publication, mais il ne précise pas la raison pour laquelle il le fait, il La seule chose qu’elle a faite a été d’ajouter “c’est arrivé”, dans l’image on la voit sur le point de déguster une délicieuse glace au chocolat avec un lapin en chocolat sur le dessus cette image est au premier plan, en arrière-plan on la voit avec son visage angélique .

Tu es si mignon mon bébé “,” Provechito regarde la charcuterie vos crèmes glacées @natalia_tellez excellent dimanche “, ont écrit certains fans.

comme vous le savez Natalia Tellez Actuellement elle fait partie de l’émission “Netas Divinas” fait partie des chefs d’orchestre, en fait elle est la plus jeune du groupe mais grâce à son charisme elle a réussi à voler le cœur de ses compagnons, ainsi que des téléspectateurs qui la regardent à chaque occasion. soit dans le programme, soit dans certaines capsules que Unicable partage sur Youtube.

La popularité de Natalia a fait d’elle une personnalité et une star des médias sociaux, elle compte actuellement plus de 3 millions d’abonnés sur ce compte, tandis que Twitter est proche d’atteindre un million.

Récemment, il partageait la direction du programme Qui est le masque? à côté d’Omar Chaparro, sa personne a attiré beaucoup d’attention car chaque semaine la production a décidé de l’habiller comme chacun des personnages qui participaient, toutes les tenues dans lesquelles elle apparaissait étaient vraiment surprenantes.

Malgré une carrière apparemment courte, le nom de Natalia Téllez comme toute autre célébrité a été impliqué dans des scandales, le sien était uniquement à cause de son histoire d’amour avec Chumel Torres parce qu’ils formaient un très beau couple, mais ils ont décidé de terminer aujourd’hui. Aujourd’hui, elle est dans une autre relation dont beaucoup de ses fans sont sûrs qu’elle serait meilleure avec son ex-petit ami, mais la voyant si heureuse, ces commentaires ont diminué.

Au fil des mois, nous l’avons regardée un peu plus active que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux et même au cinéma, nous espérons voir plus de projets auxquels elle participe.

