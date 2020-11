Gal Gadot, la célébrité fitness la plus recherchée du moment | INSTAGRAM

Soit à cause de son entraînement très dur qu’il a suivi pour porter fièrement la peau de “Wonder Woman”, Gal Gadot a été élu numéro un de la classement de célébrités qui sont une inspiration dans le sport, encore plus que Jennifer Lopez elle-même.

Nous sommes tout à fait d’accord que les comparaisons physiques et sans aucun doute, de toute nature, sont vraiment désastreuses, cependant, à cette occasion, il a été inévitable de nous surprendre en apprenant que Gal Gadot vient de dépasser Jennifer Lopez sur la liste des célébrités plus aptitude de la planète.

Pourtant, si l’on prend un peu de temps pour réfléchir, on se rend compte qu’il y a vraiment peu abdomens qui existent c’est-à-dire plus marquées que la même “Diva du Bronx”, qui montre qu’elle s’entraîne pratiquement tous les jours, sans exception.

Mais, ni elle ni nous ne comptions sur le fait que l’actrice, mannequin et productrice israélienne, cette année, serait celle choisie pour occuper le poste le plus inspirant du célèbre fitness, ou du moins, le plus recherché, puisqu’elle en a rassemblé environ 31200 recherches par an, ces informations ont été révélées dans un récent classement publié par “PureGym”, la plus grande chaîne de gymnases du Royaume-Uni.

La belle interprète, ainsi que la bien-aimée de ses fans, Chris Hemsworth, sont les acteurs qui servent d’inspiration à des millions de personnes à travers le monde, en ce qui concerne le sport et l’entraînement, selon le classement, et c’est , qui sont ses adeptes les plus fervents, savent que les deux célébrités partagent souvent leurs séances d’entraînement via leurs profils officiels sur Instagram.

D’une part, l’Australien publie même ses routines et entraînements puissants dans son application personnelle, et ils ont subi des entraînements très durs pour incarner les super-héros qu’ils jouent à l’écran, pour sa part, Gal, est resté actif depuis ses réseaux , en partageant ses exercices, afin d’avoir les mêmes résultats qu’elle.

De même, Gal Gadot a continué à se préparer dur pour pouvoir donner vie à l’héroïne préférée de beaucoup, car elle s’entraînait environ six heures par jour, pendant six mois consécutifs, de cette manière l’actrice l’a exprimé: “J’étais au gymnase depuis deux heures , deux heures de chorégraphie de combat et entre une heure et demie et deux heures de chevauchée, “mais ce n’est pas la seule chose dont elle s’occupe.

Il a également suivi des cours de boxe et a inclus l’entraînement CrossFit dans ses routines, pour améliorer la force et l’endurance physique, qui étaient ses objectifs, pendant plus de six mois, il a également dû changer son régime alimentaire en un régime beaucoup plus riche en protéines, pour gagner plus de masse musculaire. .

Il convient de noter que pour avoir les réalisations que Chris et Gal ont obtenues grâce à l’effort et au dévouement lors de l’exercice, un autre facteur extrêmement important est une alimentation équilibrée, variée, adéquate, sûre et complète, car sans la nourriture nécessaire, il est impossible pour le corps de réagir comme on l’attend, ou de se nourrir correctement.

Et, nous savons aussi que les rôles de super-héros sont probablement l’un des rôles qui nécessitent le plus de préparation physique, du moins c’est ce que révèle la liste “PureGym”: sept des 10 personnes les plus recherchées ont été des actrices ou des acteurs qui ont commandé à un protagoniste de Marvel, DC ou d’autres sagas.

Parmi ces acteurs, on peut trouver de grandes célébrités comme Chris Evans qui a joué Captain America, Tom Holland qui a donné vie à Spiderman ou Hugh Jackman, qui a joué Wolverine de X-Men, et, il ne faut pas oublier les chanteurs. Parmi la liste des plus célèbres du fitness, comme Beyoncé, Britney Spears ou Ariana Grande.