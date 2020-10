Le sénateur du Nebraska Ben Sasse a critiqué le président Donald Trump aux électeurs cette semaine, affirmant qu’il «embrasse les fesses des dictateurs» et «a flirté avec les suprémacistes blancs». Le sénateur républicain s’est adressé à Trump lors d’un appel téléphonique à la mairie de campagne qui a été adressé à environ 17000 Nebraskiens, rapporte USA Today, interrogé sur sa relation avec le président. Le bureau de Sasse a déclaré au média que l’audio, rapporté pour la première fois par le Washington Examiner, était légitime.

“La façon dont il embrasse les fesses des dictateurs. Je veux dire, la façon dont il ignore que les Ouïghours sont actuellement dans des camps de concentration au Xinjiang. Il n’a pas levé le petit doigt au nom des Hongkongais”, a déclaré Sasse. Il a ajouté: «Les États-Unis vendent maintenant régulièrement nos alliés sous sa direction. La façon dont il traite les femmes et dépense comme un marin ivre. La façon dont j’ai critiqué le président Obama pour ce genre de dépenses, j’ai également critiqué le président Trump. . Il se moque des évangéliques à huis clos. Sa famille a traité la présidence comme une opportunité commerciale. Il a flirté avec les suprémacistes blancs. “

Sasse a également condamné la réponse de Trump à la pandémie de coronavirus, qui a tué plus de 217000 Américains. “La réalité est qu’il a glissé de trottoir en trottoir. Premièrement, il a ignoré COVID. Et puis il est passé en mode d’arrêt économique complet. C’est lui qui a dit que 10 à 14 jours d’arrêt régleraient le problème, et c’était toujours faux, “Dit Sasse. “Donc, je ne pense pas que la façon dont il a conduit le COVID a été raisonnable ou responsable ou juste.”

Poursuivant son désaccord avec le président sur les questions de politique et les questions de pouvoirs, Sasse a déclaré qu’il craignait que Trump ne pousse le pays plus loin à gauche, c’est pourquoi il “a fait campagne pour tous ceux qui ne s’appellent pas Trump en 2016”. À quelques semaines des élections, Sasse a déclaré à ses électeurs que leur vote était plus important que jamais. “Si les jeunes deviennent démocrates permanents parce qu’ils viennent d’être repoussés par la nature obsessionnelle de notre politique, ou si les femmes qui étaient prêtes à voter avec le Parti républicain en 2016 décident de se détourner définitivement de ce parti dans le A l’avenir, le débat ne sera pas, vous savez, “Ben Sasse, pourquoi étiez-vous si méchant avec Donald Trump?” “, a déclaré le sénateur. “Ce sera,” Qu’est-ce que diable pensait-on que vendre un individu narcissique obsédé par la télévision au peuple américain était une bonne idée? ” Ce n’est pas une bonne idée.”