Il enlève tout! Aislinn Derbez montre sa peau naturelle

La fille aînée de l’acteur Eugenio Derbez a captivé des millions de personnes par sa personnalité et surtout par sa beauté, Aislinn derbez réalisation attirant à nouveau des regards sur une couverture de magazine où il a enlevé tous les vêtements, apparaissant complètement au naturel.

À l’époque, beaucoup prétendaient qu’Eugenio Derbez avait un visage plutôt comique, en plus que cela s’accentuait beaucoup plus avec ses personnages tout au long de ses émissions de télévision où à plus d’une occasion nous avons eu l’occasion de voir ses enfants jouer, soit dans une version plus jeune de lui ou comme d’autres personnages, comme dans une scène de “Nightshite” où Vadhir et Aislinn sont apparus.

Au cours des années Aislinn derbez Il a acquis le goût d’agir comme son père, mais sa carrière a commencé comme mannequin à l’âge de 15 ans, plus tard, il s’est aventuré dans le monde du théâtre, cependant, il n’a pas mis le mannequin de côté.

Bien sûr, au fur et à mesure qu’elle grandissait, sa beauté évidente a commencé à émerger, ce qui a attiré l’attention car bien qu’elle soit extrêmement similaire à son père, elle est une très belle femme, certains diraient qu’elle est la jolie version d’Eugenio Derbez.

Grâce à sa beauté, elle a eu beaucoup de contrats où elle est apparue sur différentes couvertures de magazines, ou sur des pages intérieures, l’une d’entre elles a attiré beaucoup d’attention, car elle semblait naturelle, malgré le fait qu’elle porte un jean dans un La photographie qui a été partagé sur Twitter à première vue semble ne rien porter.

En fait, il ne porte aucun vêtement dans la partie supérieure, heureusement avec ses bras il a couvert ses parties, donc vous ne pouvez rien voir d’autre, il a toujours essayé de s’occuper de cette partie de son travail, pas pour cette raison que ses fans n’arrêtaient pas de soupirer .

Peut-être l’une des choses qui attire le plus l’attention Aislinn derbez C’est le fait qu’il ait de beaux yeux, ils ont sûrement réussi à laisser plus d’un de ses adeptes complètement hypnotisé, c’est une couleur noisette, il semble qu’il a de l’hétérochromie (plusieurs couleurs dans son iris) car parfois ils sont olive et d’autres noisettes.

Aislinn était mariée à l’acteur Mauricho Ochmann qu’elle a rencontré sur le tournage du film “A la mala”, ensemble ils avaient l’air vraiment bien, ils ont fait un très beau couple, malheureusement ils ont mis fin à leur mariage au début de l’année, ensemble ils ont une belle fille blonde Aux yeux bleus, Kailani Ochmann Derbez est la lumière dans ses yeux et à chaque occasion, ils la montrent tous les deux.

Malgré le fait qu’Aislinn et Mauricio ne soient plus ensemble, ils ont une très belle relation, en grande partie à cause de leur fille, et ils ont tous deux accepté d’être cordiaux.

La mannequin, femme d’affaires et actrice est très recherchée par les producteurs et les photographes, malgré la pandémie, elle s’est occupée de ses propres projets et profite de toutes les occasions d’être avec sa petite fille.

Une nouvelle bande annonce d’un autre voyage qu’il entreprendra avec ses frères et son père a été partagée récemment, ils auront à nouveau le plaisir de vivre ensemble dans ce qui sera sûrement à nouveau des vacances inoubliables, le premier programme “En voyage avec les Derbez” était tout un C’est un tel phénomène que d’autres célébrités au Mexique ont lancé leurs propres programmes, deux grands exemples Omar Chaparro et la famille de Biby Gaytán et Eduardo Capetillo, bien que ce dernier continue de se développer.

Nul doute qu’ils nous surprendront à nouveau et nous aurons l’occasion d’en apprendre un peu plus sur cette famille, notamment sur Aislinn derbez qui est quelqu’un de vraiment spécial.

