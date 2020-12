Il est allé dans l’au-delà pour María Félix, il l’aimait et il était son frère | AP

Sa beauté et être devenue une véritable légende du cinéma mexicain n’a pas empêché la belle María Félix de souffrir et de déchirer le cœur et certainement l’un de ses plus profonds amours était son propre frère, l’inceste faisait partie de sa vie. La Doña.

Selon Enrique Krauze, María Félix a confirmé son amour pour son frère en partageant une phrase profonde qui semblait toucher son cœur “aucun autre amour n’a le parfum de l’inceste” et l’amour entre elle et son frère était si grand que le jeune homme Il a fini par se suicider en étant séparé de son côté.

La Doña a toujours été une femme très controversée, aussi énorme que sa beauté, son caractère et son talent; Sa force était telle que même sa propre famille a fini par lui faire face et ils lui ont tourné le dos.

Cela peut vous intéresser: la scène a réuni les voix de María Felix et Michael Jackson

María Félix avait déjà été méprisée par sa famille pour avoir divorcé quand quelque chose de nouveau chez elle mettait en colère ses parents, le fort amour qu’elle et son frère ressentaient, l’inceste atteignait la famille et son père ne pouvait pas le supporter. Face à la situation, le chef de famille a décidé de renverser la situation et a éloigné le jeune homme Maria jolie.

Pablo était un homme très beau, le miroir ou le complément parfait de María Félix. Il m’a raconté cette histoire d’amour, j’imagine que c’est une histoire d’amour non consommée, une histoire d’amour profonde et platonique, a déclaré l’écrivain Enrique Krauze.

Le cœur de l’actrice se brisa quand elle se vit loin de son amour, ce jeune homme beau et élégant que Krauza assure être le portrait vivant de María Félix elle-même, assez belle et galante; Comme prévu, cette histoire d’amour n’a pas eu une fin heureuse et le frère bien-aimé de l’actrice s’est retrouvé dans une école militaire, où il a mis fin à ses souffrances et est parti pour l’au-delà.

Selon l’histoire, elle était amoureuse de son frère, mais j’ai un livre où la photo du frère vient et je vais vous dire à quel point le frère est beau aussi bien qu’elle est, a partagé Gustavo Suárez pour Sale el Sol.

Dès son plus jeune âge, María s’est avérée être une femme unique, courageuse et rebelle, à une époque où les femmes devaient être soumises et n’avaient pas droit à de nombreuses libertés, la célèbre femme cherchait comment obtenir ce qu’elle voulait même contre la société ou ce qu’elles diront. .

María Félix est née à Alamos, Sonora, mais elle a toujours rêvé de partir et de voyager dans une grande ville; Cependant, les femmes ne pouvaient pas quitter la maison autrement qu’en contractant le mariage, alors à seulement 17 ans, la jeune femme s’est mariée et a déménagé dans la ville de Guadalajara.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

De ce premier mariage, la belle jeune femme qui serait son unique enfant, Enrique Alvarez Felix. Voyant qu’elle n’était pas contente de son mari, María Bonita n’a pas tenté son cœur et a divorcé, à un moment où cela était très mal vu et c’est ici que le mécontentement avec sa famille a commencé, qui a explosé avec elle. relation avec son frère.

Après leur divorce et leur histoire d’amour frustrée, Maria Felix Elle voyage avec son fils à Mexico à la recherche d’opportunités, c’est là que la promesse de devenir une star est venue et en 1942, l’actrice faisait déjà ses débuts sur grand écran. María Félix a fait ses débuts en tant que grands, ni plus ni moins que comme un couple de l’un des principaux hommes du cinéma mexicain, Jorge Negrete.

Dans tous ses films, María Félix a attiré l’attention de tous par sa personnalité, son caractère et son énorme beauté; pas même dans la fiction, il ne s’est laissé plier.