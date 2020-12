Il est couvert de fleurs! Livia Brito découvre et surprend ses fans | Instagram

La belle actrice cubaine Livia brito Il a réussi à surprendre une fois de plus ses millions de followers sur les réseaux sociaux en posant de manière vraiment captivante, laissant plus d’une personne la bouche ouverte, car sa beauté est extrêmement impressionnante.

A cette occasion, nous vous rappellerons une photographie du passé de Livia Brito qui vous laissera presque certainement la bouche ouverte.

La belle actrice Livia Brito a absolument tout décollé et a montré sa superbe silhouette sur son compte Instagram officiel à travers quelques photos.

Il ne fait aucun doute que Livia Brito est ravie et dédie quelques photos d’elle à ses millions de followers dans toutes les régions du monde sur le réseau social Instagram et c’est qu’en des occasions constantes la protagoniste de “The pilot” enlève tout et se vante de sa grande silhouette dans quelques photographies artistique.

La photographie dont nous parlons, Livia Brito est photographiée seins nus et a partagé les images sur son réseau social Instagram, bien sûr, sans aucune honte, la célébrité du feuilleton a enlevé son soutien-gorge pour montrer la grande silhouette qu’elle a.

Dans la première image, nous pouvons voir la belle actrice posant sur le côté, le torse découvert, couvrant ses seins d’un bouquet de fleurs et portant une peau de porcelaine.

Alors que dans le second, on peut voir dans un plan beaucoup plus fermé et de face sa poitrine couverte de fleurs, des photographies sans aucun doute phénoménales.

La photo parfaite, au moment parfait », a écrit Livia dans le post.

Comme prévu, cette publication a fait une grande impression parmi ses millions de followers sur le réseau social, donc à ce jour, elle compte plus de 120 000 likes et d’innombrables commentaires de ses grands fans.

Je voudrais être les fleurs pour que tu me brûles, je t’aime mon actrice préférée “,” Tu es parfaite “,” Camouflage parfait “,” Jolie, tu es la plus parfaite “,” Ton beau corps est la perfection “,” Lâchez ces fleurs ” , étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

Livia brito Pestana est originaire de Ciego de Ávila, Cuba; Selon les informations de sa biographie, elle est née le 21 juillet 1986 et est également mannequin, comme vous vous en souvenez peut-être. Elle a fait ses débuts ici au Mexique en 2010 dans la telenovela “El Triunfo del Amor”, aux côtés d’Adela Noriega.

Et c’est à partir de ce projet que les portes se sont ouvertes pour apparaître dans d’autres feuilletons comme Abismo de passion, aux côtés d’Angelique Boyer et David Zepeda.

En plus, je t’aime, je t’aime, une fille italienne vient se marier et La Piloto a été d’autres feuilletons auxquels la belle cubaine, qui vit au Mexique depuis plusieurs années, a participé.

Sans aucun doute Livia brito Il est l’une des célébrités cubaines les plus sensuelles, belles et célèbres du petit écran.

A 34 ans, il se vante d’avoir une silhouette enviable et sur ses réseaux sociaux il adore partager ses routines d’exercice et son alimentation saine.

C’est pour cette simple raison qu’il vaut la peine de se tourner pour voir son compte Instagram officiel, car à partir de là, nous pouvons obtenir quelques conseils, par exemple ses conseils pour maintenir de belles jambes.

En revanche, il semble qu’elle aime jouer avec ses mains lorsqu’elle pose pour la caméra et cela fonctionne parfaitement si vous êtes un peu timide ou si vous ne savez pas quoi faire de vos mains.

En fait, une pose à laquelle il recourt toujours est de plier délicatement son bras tout en touchant son visage, un geste très subtil, mais qui a l’air extrêmement Élégant.

En outre, cela peut être très bien combiné si vous ne regardez pas directement la caméra car cela semble naturel et non forcé.

