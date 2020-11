Il est déjà ici! La Couronne arrive sur Netflix, rencontre ses personnages | Instagram

Dimanche prochain 15 novembre, “The Crown” la série la plus attendue de Netflix fera son apparition sur la plateforme afin que les fans de l’histoire soient déjà plus que prêts à dévorer les premiers chapitres acclamés.

Tout d’abord, vous devez connaître quelques détails sur le série qui traite du drame de la reine Elizabeth II et de tous ses membres, dont certains vous identifieront sûrement dans un premier temps.

Le quatrième volet de cette histoire se déroule en 1977, bien avant que Margaret Thatcher ne soit la première femme à arriver au pouvoir après avoir occupé le poste de Premier ministre du Royaume-Uni.

Aujourd’hui, nous révélons des détails sur le casting, tous ses personnages et ceux qui jusqu’à aujourd’hui génèrent une grande polémique ainsi que l’apparition de la princesse Diane de Galles et d’autres membres clés de la royauté britannique.

Olivia Colman

L’extraordinaire comédienne revient pour cette quatrième saison pour donner vie au leader du Royaume-Uni avant de céder son rôle à Imelda Staunton.

Aussi, dans certains “flashbacks” nous verrons dans certaines scènes le retour de Claire Foy qui a donné vie au monarque dans les saisons 1 et 2 de la série.

Gillian Anderson

L’actrice arrive pour donner vie à l’appel “Damme de fer“Margaret Thatcher, la première femme à occuper le poste de Premier ministre au Royaume-Uni.

Il est à noter que la relation entre deux des plus importantes figures du pouvoir au Royaume-Uni est une autre des questions les plus intéressantes que cette histoire abordera, leur relation, respectueuse et diplomatique et en même temps tendue, sera définie tout au long des épisodes.

Emma Corrin

L’actrice représentant Lady Diana Spencer au cours des premières années où elle a rencontré Carlos, qui a déjà réussi à devenir une sensation en raison de sa grande ressemblance avec le royal rappelé.

Il est également apparu que ce sera Elizabeth Debicki, qui incarnera la princesse de Galles dans les dernières saisons de la série.

Tobias Menzies

Il incarnera Felipe, duc d’Édimbourg cette saison, qui va affronter un moment difficile en raison de la perte de son oncle et conseiller Lord Mounbatten en 1979 à cause d’un bombardement, ce sera Charles Dance qui interprète l’officier de la Royal Navy britannique et noble de la royauté.

Tobías Menzies sera le mari d’Olivia Colman plus tard Imelda Staunton, (la reine Elizabeth), sera dans les saisons 5 et 6 quand il sera remplacé par Jonathan Pryce pour jouer le duc à un stade beaucoup plus ancien.

Josh O’Connor

le Prince Carlos, Représenté par Josh O’Connor au cours des saisons passées, il revient dans les chapitres de ce nouvel opus, il est le fils aîné d’Isabel et l’héritier légitime du trône du Royaume-Uni.

Ce sera dans la cinquième saison lorsque Dominic West arrivera dans la série pour remplacer l’acteur Josh O’Connor.

Émeraude Fenell

Désormais deuxième épouse du futur roi d’Angleterre, Camila Parker sera jouée par l’actrice Emerald Fenell elle-même qui la représentera lors de la troisième saison.

Helena Bonham Carter

La princesse Margaret, la sœur cadette de la reine Elizabeth, encore une fois par Helena Bonham Carter elle-même qui a joué la vie controversée et malheureuse du plus jeune des nobles britanniques.

Cependant, ce sera dans la saison cinq que Bonham Carter cède la place à Leslie Manville qui suivra dans ses années suivantes et déclinera après le mariage controversé avec Anthony Armstrong-Jones représenté par Ben Daniels.

De même, d’autres personnages qui occupent une place clé au sein de la royauté continueront également à apparaître dans cette nouvelle tranche.

Princesse Anne

La sœur du prince Charles et la fille unique d’Elizabeth et Philip d’Edimbourg, incarne Erin Doherty, qui jusqu’à présent est inconnue pour la remplacer dans les saisons suivantes.

Marion Bailey

Aussi appelée “Reine Mère” Elizabeth Angela Margerite Bowes-Lyon, épouse du roi George VI, tous deux parents de la reine Elizabeth II, symbolisée par l’actrice Marion Bailey.

Tom Byrne et Angus Imrie

Les fils de Isabel II et Felipe, le prince Andrew qui sera représenté par Tom Byrne tandis que le prince Edward, le plus jeune des fils du monarque britannique et du duc, apparaîtra sous le nom d’Angus Imrie.

Jessica Aquilina

L’actrice apparaîtra comme Sarah Ferguson, la duchesse d’York et ancienne épouse du prince Andrew.