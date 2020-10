Au milieu de l’incertitude générée par la version, la jeune femme s’est tournée vers ses Instagram Stories pour clarifier le malentendu. «Je veux enregistrer ces histoires pour vous afin que vous sachiez que je vais bien, Dieu merci. La personne qui s’est écrasée avait mon IFE, je le connais, je ne connais pas cette fille, mais Dieu merci, je vais bien, je n’avais pas pu enregistrer ça parce que le téléphone de ma famille n’arrêtait pas de sonner », a-t-il déclaré dans sa vidéo.

«Je sais que c’est une nouvelle très forte, c’est très moche, alors je donne mon visage pour qu’ils sachent que je vais bien, remercie Dieu et prie pour ceux qui se sont écrasés, pour la famille de la fille décédée et pour elle et vraiment merci beaucoup pour tous vos messages et tout votre amour mais nous y voilà, je vous aime », a-t-il conclu.

Son attaché de presse a également nié cette information. «Non, pas du tout, c’est faux. Je sais seulement qu’elle vient de m’envoyer un casting il y a une heure et que je lui ai parlé il y a 20 minutes », a-t-il déclaré Qui.

Nicole Durazo, qui a joué Brise du feuilleton pour enfants Vivan los Niños, elle a maintenant 24 ans et a une carrière d’actrice. Elle est également très active sur ses réseaux sociaux, où elle partage une partie de son quotidien et, bien sûr, ses projets avec ses followers.