Est là, Kylie Jenner en collaboration avec “The Grinch” pour le maquillage | INSTAGRAM

quelques jours à peine, la magnat de la beauté et des soins de la peau, Kylie Jenner, nous a donné un aperçu de ce qui a été son inspiration nouvelle collection de “Vacances” cette année, il faut souligner que cette édition spéciale rencontre un franc succès car, c’est la cinquième année consécutive que parvient à créer une nouvelle gamme de produits de beauté pour le plus grand plaisir de tous les consommateurs.

Eh bien, nos soupçons étaient vrais, car, à travers leurs histoires de leur compte officiel InstagramEn plus de quelques vidéos et des photos directement de leur profil, l’entrepreneur a révélé que le thème de cette nouvelle collection sera disponible à partir du numéro du 19 novembre, ce qui ne pouvait pas être un meilleur choix, car, en raison de dates futures, est parfaitement.

C’est une sublime collection construite autour du thème de “Le grinch”, Comme nous l’avions fait plus tôt, cette nouvelle gamme de produits de beauté dispose de toutes sortes de maquillage, parfaits pour une utilisation dans les festivités à venir dans quelques semaines.

Vous pourriez aussi être des puissances intéressées sur les réseaux, Kim Kardashian et Kylie Jenner, se faisant passer pour des muses

Kylie a été tellement excitée, il y a eu jusqu’à présent trois publications consacrées uniquement à la promotion de la collection susmentionnée, et cela essaie vraiment de créer des pièces uniques, de belles couleurs, des effets et des couleurs qui se combinent très bien avec tous En ce qui concerne les fêtes de Noël et du nouvel an, tous décorés avec des détails allusifs ont reconnu cela et ont aimé le caractère vert.

Dans la première publication, c’était le même “Grinch” qui a décidé de montrer une courte vidéo à quoi ressemblent les objets de la boîte, ce fond portant un gâteau rose sucré avec la légende “Comment le Grinch a volé Noël “ainsi, comme mentionné dans le film à succès et célèbre 2000, de la même manière, en utilisant la même police qui y est utilisée.

Nous pouvons clairement voir la main de ce personnage emblématique ouvre les pièces de conteneur que le maquillage se vante d’être unique et très spécial, cependant, ne voyez pas ce qu’il y a à l’intérieur, des milliers d’abonnés des utilisateurs de la société ont commenté à quel point ils sont excités et anxieux. qui sont avant d’attendre la collection qui fait déjà penser tout le monde qui la divertira.

Clairement tout compte ici, c’est une véritable collaboration avec les créateurs du bien-aimé “Grinch” car au bas de la boite contenant les objets spéciaux, on pouvait lire “par Dr. Seuss”, donc oui, le créateur du personnage Je travaille très dur, main dans la main avec Kylie pour créer ces pièces uniques.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Dans la deuxième publication qui a fait le modèle également de votre profil, mais est une courte vidéo amusante, dans laquelle tous les produits peuvent être trouvés dans la collection, parfaits riches et stratégiquement à partir d’un fond uni, le vert est.

Le plus drôle, c’est que tandis que la caméra se retire pour montrer les beaux objets, vous pouvez voir comment il se fait que le très Grinch vole également du maquillage Kylie, ce qu’elle répond à cet acte avec une légère gifle.

Parmi les articles, on peut voir qu’il existe des crèmes pour les lèvres et des ensembles indélébiles, des fards à paupières, des eye-liners et des lèvres, des illuminateurs et d’autres produits qui ne manqueront pas d’avoir l’opportunité de les acquérir.

Les dernières publications socialite, est un numéro entre des photographies et des vidéos montrant de nouveaux éléments, parmi lesquels se détachent un ensemble de 16 ombres dans les tons de bronze, nu et certains avec éclairage, un ensemble de rouge à lèvres et crayon à lèvres , des yeux scintillants et une paire de brillants, tout comme de nombreux reflets, évidemment, chacun des produits de maquillage est décoré d’images emblématiques du personnage vert.

On a hâte qu’il soit disponible pour voir toute la collection, qui a lancé Kylie le 19 novembre prochain depuis leur site officiel: https://www.kyliecosmetics.com/.