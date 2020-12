Il est maintenant temps de faire de l’air pur une priorité

Ella Kissi-Debrah, 9 ans, de Lewisham est devenue la première personne au Royaume-Uni à inscrire la pollution de l’air comme cause de décès.

En notant que la principale source de son exposition était les émissions de la circulation, le coroner adjoint Philip Barlow a déclaré qu’il y avait «un échec reconnu à réduire les niveaux de dioxyde d’azote dans les limites fixées par les lois européennes et nationales».

C’est une justification pour la mère d’Ella, Rosamund, qui mène un combat digne depuis des années pour que la pollution de l’air soit répertoriée comme une cause de la mort de sa fille.

Public Health England qualifie la pollution de l’air de «la plus grande menace environnementale pour la santé au Royaume-Uni» et la lie à 36 000 décès par an. Pourtant, l’air sale a été largement absent des campagnes de sensibilisation à la santé publique.

La mauvaise qualité de l’air à Londres ne constitue pas une infraction à l’égalité des chances. Ceux qui vivent dans les zones les plus défavorisées de notre ville sont exposés à des niveaux plus élevés de dioxyde d’azote.

Ce journal a toujours fait campagne pour assainir l’air de Londres. Nous avons lancé le Clean Air Project en 2018 pour accélérer Londres sur les véhicules électriques et l’infrastructure de recharge.

Bien que le plan en 10 points du gouvernement pour une reprise verte, annoncé le mois dernier, soit une évolution bienvenue, le résultat de cette enquête démontre l’urgence de la situation.

Les dernières statistiques sinistres de Covid-19 sont la preuve si nous en avions besoin que nous n’en avons pas fini avec la pandémie. Dans le même temps, nous devons profiter de ce moment pour multiplier les opportunités pour le cyclisme, les investissements dans les véhicules à très faibles émissions et une plus grande recherche sur les impacts sur la santé.

La mort d’Ella nous rappelle tragiquement qu’il est enfin temps de faire de l’air pur une priorité nationale.

Nos héros NHS

«Nous devons continuer», déclare Charlotte Griffiths, physiothérapeute au Queen’s Hospital de l’est de Londres.

Alors que beaucoup d’entre nous se préparent pour Noël, que ce soit en famille ou avec Zoom, les médecins, les infirmières et le personnel administratif qui alimentent notre NHS se préparent pour une autre brutale étape.

L’article approfondi d’aujourd’hui portant sur le personnel des hôpitaux universitaires Barking, Havering et Redbridge NHS Trust fait ressortir l’acharnement de l’année dernière.

Et alors que les cas dans la capitale augmentent à nouveau, le personnel est préparé pour les hivers les plus difficiles dans un système de santé qui, même avant Covid, a souffert de crises hivernales annuelles.

Nous avons applaudi à juste titre notre NHS et nos soignants pendant le verrouillage du printemps. Des mois plus tard, notre gratitude ne doit pas être diminuée pour les héros de cette pandémie, qui font de leur mieux et risquent leur santé pour garder les autres en vie.

Les footballeurs font leur part

James a rejoint le propriétaire du Standard, Evgeny Lebedev, dans une école de l’ouest de Londres pour servir des repas chauds aux côtés de notre partenaire caritatif, With Compassion.

Cela vient après avoir lancé une collecte de fonds pour son 21e anniversaire le mois dernier, qui a permis d’obtenir plus de 19000 £ pour le projet Felix.

De Rashford à James, les jeunes footballeurs anglais donnent en retour. Nous sommes reconnaissants de leur soutien.