Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga et les organisateurs olympiques sont restés catégoriques sur le fait que les Jeux, déjà retardés d’un an à cause de Covid-19, se dérouleront comme prévu à partir de la fin juillet malgré l’augmentation mondiale des cas.

Et Sir Keith Mills, le directeur général de Londres 2012, a déclaré à la BBC: «Personnellement, assis ici à regarder la pandémie dans le monde en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe, il semble peu probable que je doive le dire.

«Heureusement, je ne le suis pas, mais si j’étais à la place du comité d’organisation à Tokyo, je ferais des plans pour une annulation et je suis sûr qu’ils ont des plans pour une annulation.

«Mais je pense qu’ils le laisseront jusqu’à la dernière minute au cas où la situation s’améliorerait considérablement, au cas où les vaccinations se dérouleraient plus vite que nous l’espérons tous. C’est un appel difficile, je n’aimerais pas être à leur place.

De plus en plus, le public japonais s’est retourné contre le pays hôte des Jeux, 80% de la population ayant déclaré dans un sondage qu’ils préféreraient que les Jeux olympiques soient reportés une fois de plus ou bien annulés.

Les vaccinations ne devraient pas commencer au Japon – un pays comptant environ 126 millions d’habitants – avant la fin du mois de février.