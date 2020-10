Maren Morris était l’une des conférencières invitées lors de la collecte de fonds démocrate virtuelle «Je voterai» dimanche, partageant un message vidéo dans lequel elle approuvait officiellement le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden. Vêtue d’une chemise portant la mention “Better Than We Found It”, qui est le titre de sa chanson récemment sortie appelant au changement, Morris a expliqué son raisonnement, en commençant par partager qu’elle est “une fière Texane vivant maintenant à Nashville, Tennessee”.

“Venant d’une famille du Sud d’origine conservatrice, tout au long de mon enfance, on m’a toujours appris à traiter les gens avec respect et dignité, quelle que soit leur race, leur religion, leur orientation sexuelle et, oui, même leur parti politique”, a-t-elle poursuivi. . «Mais comme beaucoup d’entre nous, j’ai été constamment sous le choc en regardant ce qui est arrivé à notre pays ces dernières années. Nous avons été divisés et opposés les uns aux autres. Nous avons vu les forces de la haine, pas seulement réservées à la conversation maladroite du dîner de Thanksgiving avec un parent fou une fois par an, mais en plein air, encouragée et soutenue par le président des États-Unis. “

Morris a accueilli son premier enfant, son fils Hayes, en mars, et a déclaré que son arrivée l’avait amenée à voir le monde différemment.

«Il ne s’agissait plus uniquement de moi, mais de lui et de l’avenir de tous nos enfants dans ce pays», a-t-elle noté. “Que vont-ils penser de ce moment dans 20 ans?”

La jeune femme de 30 ans a mentionné “Better Than We Found It” et a déclaré qu’elle vit “dans le monde de la musique country, qui a toujours consisté à dire la vérité. Et tout comme je crois que la musique country est pour tout le monde, il en va de même ce pays.” Pendant qu’elle parlait, des images du clip vidéo de la chanson étaient diffusées, Morris a déclaré que la chanson était destinée aux immigrants, aux membres de la communauté LGBTQIA et aux Noirs américains, ainsi qu’à “ceux d’entre nous qui ont la responsabilité civique de faire tout ce que nous pouvons pour faire notre pays meilleur en disant: “Nous sommes meilleurs que cela”. “

Elle a également déclaré qu’elle avait voté pour “Les démocrates au bout du fil” au Tennessee “parce que nous avons besoin d’un leadership aimable, compatissant et attentionné. Un leadership qui nous unira, pour surmonter cette pandémie, pour nous remettre au travail, mettre fin au système. racisme et travailler tous les jours pour faire en sorte que nous laissions ce monde à nos enfants en meilleure forme que ce que nous avons trouvé. “

“Il est temps de dire à quelqu’un qu’il a été renvoyé”, a conclu Morris, faisant référence au slogan de Donald Trump de The Apprentice, “et élisons un président et un vice-président qui croient au meilleur de ce que l’Amérique peut être et qui travailleront chaque jour pour veiller à ce que nous soyons une fois de plus unis – parce que divisés nous tombons. “