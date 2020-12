Ce qui aurait pu être un échec est maintenant un ralentissement inquiétant pour l’équipe de Jose Mourinho, en particulier compte tenu du schéma familier de leur soirée.

Les Spurs ont pris les devants en une minute, l’excellent Tanguy Ndombele passant à basse vitesse devant le gardien des Wolves Rui Patricio après que les hôtes n’aient pas réussi à dégager un coin.

Les visiteurs ont eu l’occasion d’étendre leur avance à la pause de la première mi-temps, avec Ndombele mettant en place à deux reprises Sergio Reguilon, mais le jeu s’est rapidement transformé en un combat entre l’attaque et la défense, alors que les Spurs se redressaient, tentaient de protéger leur avance et cherchaient opportunités de contre-attaque.

Avec Heung-min Son annulé sur l’aile droite et Harry Kane à court de soutien, les Wolves ont progressivement grandi en confiance et Fabio Silva a lancé un tir dans le filet latéral dans l’une des nombreuses ouvertures. Au début de la seconde période, les loups contrôlaient complètement la possession, forçant les Spurs à se replier de plus en plus profondément dans leur coquille.

Sans véritable exutoire, l’équipe de Mourinho a continué à renvoyer le ballon à ses adversaires et leur dernier tir cadré est arrivé à la 21e minute, la deuxième période n’étant guère plus qu’un exercice d’accrochage.

Il semblait inévitable que la pression le dise, tout comme lors des récents matches contre Crystal Palace et Liverpool, et, bien sûr, Roman Saiss est rentré d’un corner à la 86e minute pour gagner un point mérité aux Wolves.

L’approche de contention et de contre de Mourinho a parfaitement fonctionné dans les victoires contre Manchester City et Arsenal cet hiver et a remporté un point précieux à Chelsea, mais elle ne donne plus de résultats et la question est de savoir si le manager a l’inclination – ou le sens tactique – pour faire un changement.

Cette équipe des Spurs ne semble tout simplement pas capable de résister à de longues périodes de pression comme les légendaires équipes de Chelsea ou de l’Inter Milan de Mourinho, et elles ont perdu des points sur des buts arrêtés contre Everton, Newcastle, West Ham, Palace, Liverpool et maintenant les Wolves cette saison.

L’approche privilégiée de Mourinho est particulièrement frustrante parce que son équipe est si lourde, avec des armes de classe mondiale à l’avant à Kane, Son et Ndombele, mais un groupe ordinaire de défenseurs, avec peu de choses pour les différencier.

Avec ces tactiques, les Spurs ne tirent tout simplement pas parti de leurs forces et leurs adversaires ont rapidement compris qu’en arrêtant Kane et Son, ils pouvaient arrêter les Spurs.

Tottenham a joué à l’avant avec des résultats spectaculaires lors des démolitions de Southampton et de Manchester United plus tôt cette saison, suggérant qu’ils peuvent jouer d’une manière différente, mais Mourinho a été marqué par l’effondrement tardif du match nul 3-3 avec West Ham et a depuis fermé. up shop.

Après un point sur un possible 12, il devrait envisager une autre réflexion pour que les Spurs jouent à nouveau au football plus progressif.

(.)

Le seul point positif pour les Spurs était la performance de Ndombele – sans doute sa meilleure pour le club.

Le joueur de 23 ans a permis aux visiteurs de prendre un départ parfait avec un but après seulement 57 secondes, tirant à la maison à une faible distance de 20 mètres, et tout ce qui était bon à leur sujet est passé par lui.

Il aurait dû être récompensé par au moins une passe décisive, mettant en place Reguilon deux fois en première mi-temps et glissant à Kane. Sa deuxième balle pour Reguilon est venue après une magnifique course de 30 verges qui a laissé les Spurs trois contre deux – bien que Kane à sa droite soit sans doute une option plus judicieuse que l’Espagnol à sa gauche.

Jouant dans un rôle libre aux côtés du capitaine anglais, Ndombele a été le plus grand bénéficiaire du passage de Mourinho à un système 3-5-2, profitant de la sécurité fournie par les trois arrières centraux, Harry Winks et Pierre-Emile Hojbjerg pour s’exprimer sur le ballon. Il apparaissait souvent dans de petites poches d’espace et recyclait rapidement le ballon pour garder les Spurs en mouvement.

Après l’intervalle, alors que les Spurs régressaient, Ndombele a continué à diriger leur presse, mais sa performance était un rappel de ce qu’il pouvait faire quand il était sur le ballon.

Il n’y a sans doute personne de plus imprévisible et excitant en Premier League.

La performance de Ndombele était opportune, les Spurs manquant le blessé Giovani Lo Celso, qui a alterné avec lui cette saison.

Mais il n’est toujours pas assez en forme pour Mourinho pour jouer un match complet, Moussa Sissoko le remplaçant à 20 minutes de la fin, une autre raison de l’effondrement tardif des Spurs.

(Tottenham Hotspur FC via .)

Fils tranquillement en mauvais sort

Si le changement de formation de Mourinho a apporté le meilleur de Ndombele, cela a eu un coût, avec Son marginalisé à droite du milieu de terrain.

Son est en fait immédiatement entré derrière les Wolves, forçant le corner pour le but avec un tir sauvé par Patricio, mais après cela, il est resté anonyme.

Le Sud-Coréen traverse tranquillement une mauvaise passe et n’a plus qu’un but en six matches.

Certes, les Spurs ne jouent pas avec les forces de Son et le match aurait pu se dérouler différemment si l’attaquant, plutôt que Reguilon, s’était retrouvé à deux reprises en bonne position en première mi-temps.

Mais Son a également l’air modéré et a besoin de repos. Il a cessé d’attaquer son arrière latéral et de faire le genre de points derrière lesquels terrifiaient ses adversaires en octobre et novembre.

Mourinho a hésité à utiliser la signature estivale de Carlos Vinicius en Premier League, mais Son a besoin de repos, et le Brésilien pourrait offrir quelque chose de différent contre les Cottagers.