Quand j’allais aux cours de barre, avant qu’ils ne soient annulés par Covid, l’instructeur a affirmé que vous pouviez tout faire pendant 30 secondes. Je n’ai pas l’énergie mentale pour calculer le nombre de secondes de verrouillage restantes après aujourd’hui, et même si je le pouvais, j’aurais probablement tort s’il était prolongé.

Il y avait un sentiment de fin de mandat à Londres hier, la veille du lock-out. La barista de Pret a demandé quand elle me verrait la prochaine fois, des amis font des plans pour savoir où ils veulent passer le mois prochain et avec qui. Un ami célibataire qui est généralement opposé au contact humain m’a fait un long câlin au revoir. Elle ne sait pas quand elle embrassera quelqu’un la prochaine fois, a-t-elle dit, alors que nous nous sommes promis de nous rencontrer bientôt pour nos «loisirs en plein air avec une autre personne» autorisés par le gouvernement (nous n’avons jamais utilisé le mot loisirs auparavant, mais nous le comprenons pour signifie boire dans le parc). Une autre amie, qui vit dans un studio, dit qu’elle ne peut pas supporter l’idée de retourner travailler dans la même pièce où elle a des relations sexuelles. Je ne sais pas quelle est la solution: le sexe dans la salle de bain?

Dans les jours grisants du premier lockdown, des amis et moi avons fait de grands projets pour passer le prochain dans une commune au bord de la mer. Peu importe que les cinémas, les piscines et les boîtes de nuit soient fermés, nous les recréerions – et peut-être que nous installerions aussi un bain à remous. Malheureusement, aucun de nous n’a gagné à la loterie donc nous nous débrouillons dans nos appartements loués. Nous n’avons peut-être pas de spas, mais nous avons l’avantage du recul, alors que devrions-nous faire différemment, à part ne pas stocker de papier toilette?

Ce n’est pas un sermon suffisant qui dicte comment améliorer votre verrouillage avec des hacks de vie ambitieux. J’ai accepté qu’il y ait certaines choses que si vous ne faisiez pas pendant le reste de votre vie pendant trois mois, vous n’allez jamais vous déplacer. Il est plus probable que les scientifiques trouveront un remède à Covid que je finirai Le miroir et la lumière de Hilary Mantel, apprendrai le mandarin ou nettoierai ma garde-robe. Et sûrement la joie de vivre à Londres est que vous n’avez pas à passer des heures à faire votre propre levain, même en cas de pandémie, il y en a beaucoup.

Il s’agit de gains marginaux, comme porter un soutien-gorge à la maison. Je pense que c’est ce que ferait AOC

Il s’agit plutôt de gains marginaux. Je vais commencer par porter un soutien-gorge. J’ai l’impression que c’est ce que les gens que j’admire, comme AOC, feraient et cela pourrait donner à ma vie un semblant d’ordre. C’est la théorie Make your Bed – dans l’US Navy, on dit que si vous commencez la journée en réussissant cette tâche simple, vous aurez l’impression que vous pouvez tout faire. Je ne vais pas boire moins mais je vais mieux boire – plus de dépanneur Soave, pour Lockdown Take Two, ce sont des boissons événementielles comme des margaritas, joliment présentées et bu tout en portant de beaux vêtements (ce que je peux acheter parce que je le ferai) ont tellement économisé en ne faisant pas la navette tous les jours).

Enfin, je ne parlerai pas de la pandémie. Ou du moins pas trop. Rien de bon ne vient d’une conversation mono-sujet. Vous êtes peut-être en train de dévaler et de désespérer qu’il n’y a pas de fin en vue, mais vous ennuyer à ce sujet ne sert à rien. Nous venons de passer 24 heures à parler des élections américaines et même si nous étions inquiets pour Trump, n’était-ce pas une rupture rafraîchissante avec le mot C? Le temps n’est peut-être pas aussi encourageant que lors du dernier verrouillage, mais la télévision d’hiver est meilleure, alors parlez-en plutôt. J’essaie à contrecœur de me pencher et d’accepter Zoom (en essayant l’astuce de Carla Bruni d’allumer une bougie pour une lumière flatteuse), mais si vous m’appelez dessus, je ne veux entendre parler que d’une chose commençant par C, The Crown.