il y a eu une réaction familière à la tactique de Jose Mourinho lors de la défaite de Tottenham à Anfield, un choc de styles si prononcé qu’il semble avoir relancé l’une des guerres culturelles les plus établies du jeu.

Pour les détracteurs de Mourinho, le vainqueur du temps d’arrêt de Liverpool était un triomphe sur “l’anti-football”; pour ses partisans, la performance de Tottenham a justifié son approche.

Aimez-le ou détestez-le, Mourinho ne changera probablement pas de style pour qui que ce soit et certainement pas pour le prochain adversaire des Spurs, Leicester City, qui se rendra dimanche dans le nord de Londres.

Le match correspondant de la saison dernière était la première fois que les joueurs de Tottenham exécutaient parfaitement l’approche de contention et de contre de Mourinho contre une équipe supérieure.

Les Spurs ont manqué de confortables vainqueurs 3-0 en juillet, alors que Heung-min Son et Harry Kane ont blitzé les Fox en 40 minutes avec une démonstration impitoyable de terminer à la pause.

L’équipe de Mourinho avait une possession dérisoire de 29% et sept tirs contre les 24 de Leicester, préfigurant leurs succès cette saison.

Personne ne remettait en question la tactique de Mourinho à l’époque, et le jeu a rappelé que son style pouvait toujours fonctionner contre des adversaires progressistes.

Il reste des questions légitimes quant à savoir si les Spurs devraient être plus entreprenants contre les petites équipes de la Premier League – comme l’a démontré le tirage au sort de la semaine dernière à Crystal Palace – et s’ils peuvent vraiment maintenir un défi de titre avec une approche si dépendante de belles marges.

Mais Mourinho pense que son équipe devrait choisir ses moments pour jouer sur le pied avant et les 20 premières minutes de la seconde période à Anfield ont prouvé que les Spurs sont capables de rattraper même les meilleurs adversaires.

En revanche, ils ont eu du mal à prendre pied dans les 25 dernières minutes, ainsi qu’après l’intervalle des derniers matches contre Chelsea et Arsenal, laissant Mourinho à la recherche de solutions.

Liverpool 2-1 Tottenham, Rapports de Dan Kilpatrick

Un ajustement sur lequel le manager travaille consiste à associer Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele au milieu de terrain. Étonnamment, la paire n’a commencé ensemble qu’une seule fois cette saison – lors du match nul de la Ligue Europa avec LASK – et seulement cinq fois au total, dont deux sous Mauricio Pochettino.

Mourinho doute que les signatures d’été 2019 soient actuellement suffisamment en forme pour performer dans l’élite pendant plus d’une heure et a le plus souvent remplacé Ndombele par Lo Celso pour le dernier tiers des matchs. L’Argentin a débuté contre Liverpool et a lui-même été remplacé par Lucas Moura après 57 minutes.

Lo Celso a justifié son inclusion avec une aide pour le but de Son, mais les Spurs ont raté Ndombele, qui est habile à garder la possession, à briser la presse et à soulager la pression.

Sans lui, le ballon a été renvoyé à Liverpool à maintes reprises et la tension a finalement été révélée par le vainqueur de la 90e minute de Roberto Firmino.

Avec Ndombele un remplaçant inutilisé contre les Reds, dimanche pourrait être l’occasion de le faire enfin démarrer aux côtés de Lo Celso, même si accueillir les deux meneurs de jeu est une énigme.

À long terme, Moussa Sissoko se sent comme un homme de chute naturel, mais le rythme de travail et la discipline tactique du Français en font actuellement un élément important d’une équipe en évolution et il sera utile pour enchaîner un James Maddison rajeuni dimanche.

Une solution serait de sortir Steven Bergwijn de la ligne de tir après deux ratés flagrants sur Merseyside et de jouer Lo Celso dans les trois premiers, bien que le changement prive les Spurs d’un mètre d’un coureur physique dans le dernier tiers.

Quelle que soit la solution, avoir les deux meneurs de jeu en combat dans la même équipe permettrait aux Spurs de jouer avec plus de contrôle – et les rendrait inévitablement plus faciles à regarder.

“Ce n’est pas difficile”, a déclaré Mourinho cette semaine. «Difficile, c’est quand vous n’en avez aucun. Peuvent-ils jouer ensemble? Oui, ils le peuvent.

“La condition physique pour les deux est très importante. Pour jouer les deux ensemble, nous avons besoin qu’ils soient en forme et qu’ils jouent avec la bonne intensité. Et ils joueront ensemble. Ce n’est pas un problème quand j’ai grandi et joué assez bien. ”

Les Spurs espèrent accueillir à nouveau Gareth Bale et Carlos Vinicius dans l’équipe.

