La célèbre mexicaine Celia Lora, fille du rockeur Alex Lora del Tri, a été chargée de profiter de sa popularité et de sa renommée en participant à diverses scènes au cours des dernières années, cependant, sa popularité sur les réseaux sociaux a augmenté en au moment où je vais travailler à MTV.

A cette occasion, nous aborderons son dernier chapitre de “La chambre d’amour avec Celia Lora”, où elle s’est consacrée, avec l’un de ses amis, à répondre à quelques questions et à raconter ses expériences sur un sujet très particulier, les voleurs de couguars.

Commentant la vidéo, il nous présente son invité Tadeo, des participants d’Acapulco Shore et un ami de la belle fille. Les deux étaient très heureux de se rencontrer pour le programme, quoique virtuellement, car, comme nous le savons, les réunions sont évitées pour éviter tout type de contagion en raison de la situation mondiale délicate que nous vivons.

Pour commencer la section des questions, ils commencent par une question vitale qui dit: “À partir de quel point est-ce que @ ltacunas?”, Pour laquelle les deux garçons ont répondu qu’il doit y avoir un rang assez élevé en cas d’adulte, ou moins de 10, mais aussi en tenant compte du fait que par exemple à l’école, que l’un soit au secondaire et l’autre au secondaire, la différence était plus sensible et elle était considérée comme telle.

L’invitée de Celia a décidé de lui poser une question audacieuse et intrépide pour voir quelle est son expérience la plus proche avec ce sujet, pour laquelle on lui a répondu avec une phrase très drôle qui dit: «Je jure par les boucles de mon père que il y a quelque temps, je pensais que vous alliez me demander cela ».

C’est à ce moment-là que Celia a raconté l’occasion où elle était avec une personne plus âgée, c’était une personne de plus de 50 ans et elle avait 31 ans, c’est pourquoi Tadeo a dit qu’il était allé au berceau. De son côté, le mannequin a précisé que c’était un homme très jovial et qui se comportait très comme elle, donc elle ne sentait pas tellement la différence.

Le moment le plus controversé de la vidéo est survenu lorsque Celia a avoué qu’elle avait été avec des personnes plus jeunes qu’elle et en particulier avec le fils d’un ami. Ils avaient 27 et 17 ans, le garçon avait l’air assez grand et le groupe le suivait beaucoup, ils formaient donc un duo qui s’est bien amusé, même s’il a précisé qu’ils avaient des problèmes en raison de certaines substitutions que le jeune homme avait injectées.

À ce moment-là, le garçon se sentait très élevé parce qu’il sortait avec Celia, qui avait à peine participé au magazine masculin Playboy, apparaissant sur sa couverture pour que vous puissiez imaginer comment il l’a raconté à ses amis.

Il a également avoué qu’il avait eu une étape dans laquelle il sortait avec des garçons mineurs pour éviter de s’engager avec eux, car il ne cherche pas à avoir de relation formelle avec qui que ce soit, il semblait donc beaucoup mieux de sortir avec ces garçons qui ne cherchaient rien de sérieux, car Selon elle et son partenaire Acapulco Shore, les hommes plus âgés cherchent à s’officialiser.

Pour continuer avec la vidéo, ils ont parlé de vivre la vie, peu importe ce qu’ils disent de vous, eh bien, que vous fassiez ou non des choses, les gens continueront à parler pour ce qu’ils ont recommandé, mieux profiter du moment et ne pas y penser et en bref ».

Une de ses adeptes a demandé des conseils sur la façon de rendre quelqu’un plus âgé qu’eux pour ce que ce serait, elle a recommandé à nouveau aux femmes divorcées, car selon elle, elle cherche des garçons dans des endroits différents.

En fait, un utilisateur qui la suit a envoyé son expérience dit qu’elle était avec l’un des 20 en ayant 33 et que c’était quelque chose qu’elle aimait beaucoup. Enfin, un message très drôle que Celia Lora a reçu était celui d’un adepte qui a assuré qu’il voulait lui envoyer de la machaca et d’autres éléments pour préparer la nourriture, alors ils ont plaisanté en disant qu’ils l’enverraient à Tadeo et que c’est lui qui allait les apprécier. .

Ces chapitres du love office sont pleins de rires, de blagues et surtout, le grand charisme de Celia Lora, elle le fait avec assez de goût et d’affection pour les internautes.