Les scientifiques de premier plan ont averti qu’il faudrait près d’un an pour vacciner toute la population du Royaume-Uni contre Covid, même sans interruption de l’approvisionnement en vaccins.

Mais avec le professeur Tim Cook, consultant en anesthésie et en médecine de soins intensifs de l’Université de Bristol, Sir Jeremy a averti qu’il y avait encore un long chemin à parcourir.

Écrivant dans la revue Anesthesia, ils ont déclaré: «L’ampleur du programme de vaccination ne doit pas être sous-estimée: 1000 centres de vaccination vaccinant chacun 500 personnes par jour pendant cinq jours par semaine, sans interruption de l’approvisionnement ou de la livraison, prendraient près d’un an à fournir deux doses à la population britannique.

“Aucun pays n’a monté une campagne de vaccination de la population entière en mémoire d’homme et elle devra être entreprise avec des dirigeants locaux et une sensibilité culturelle.”

On estime qu’environ 20% de la population du Royaume-Uni pourraient refuser de recevoir le vaccin, mais les auteurs disent que si 80% des personnes recevaient le vaccin, “il y aurait enfin la perspective d’une certaine immunité de la population (du troupeau)”. .

Cela «réduirait la transmission du virus dans la communauté à des niveaux très bas et protégerait à la fois ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas.

“Contrairement à l’immunité de la population suite à une infection naturelle, cela serait réalisé sans le coût d’environ un demi-million de décès au Royaume-Uni.”

Les auteurs ont déclaré qu’il se peut que les vaccins précoces agissent sur la prévention d’une maladie grave ou d’un coronavirus chez un individu, plutôt que sur la prévention de la transmission du virus.

«Le succès du vaccin peut être dû à l’arrêt d’une infection qui s’installe chez un individu (prévention de la maladie); à l’arrêt de la progression vers une maladie grave chez les individus infectés (atténuation de la maladie); ou à la prévention du transfert de la maladie (immunité stérilisante)», ont-ils déclaré.

«On ne sait pas si ces trois objectifs seront atteints par les vaccins de« première génération », mais ils sont essentiels au succès à long terme du programme.

«La stérilisation de l’immunité est particulièrement importante car elle modifie l’épidémie.

“Cependant, il peut nécessiter des vaccins ou des compléments administrés par voie nasale. D’après les études précliniques, il est possible que les premiers vaccins, susceptibles d’être lancés à la fin de 2020, soient plus efficaces pour prévenir la progression de la maladie et l’hospitalisation et moins efficaces pour prévenir la transmission. . “

Ils ont déclaré que la collecte de données en cours au fur et à mesure de l’utilisation des vaccins signifierait que “des vaccins améliorés de deuxième et troisième générations pourraient être disponibles plus tard en 2021 et au-delà”.

Cependant, ils ont averti que les vaccins ne seraient pas “une solution définitive au Covid-19”.

Ils ont déclaré: “Il s’agit désormais d’une infection endémique humaine, qui ne disparaîtra pas, et comme toutes les maladies infectieuses, nous devrons apprendre à atténuer son impact en adaptant notre comportement et l’accès aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins.”