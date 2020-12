Finissez de séduire les fans, Bad Bunny partage de jolies photos en tant qu’enfant | INSTAGRAM

À plusieurs reprises, nous avons déjà dit que depuis qu’il était petit enfant, Bad Bunny rêvait d’être un chanteur célèbre et à succès, quelque chose qu’il pourrait sans aucun doute réaliser grâce à beaucoup d’efforts et de dévouement, en plus de milliers de sacrifices et autres, cependant Comme on le mentionne souvent, chaque grand effort a sa récompense, comme nous pouvons le voir aujourd’hui.

De même, en précisant, une fois de plus, que son plus grand rêve était de se consacrer à la création et au chant de chansons, Benoît Il a décidé de placer à partir de son compte Instagram officiel une série de photographies avec cette question comme centre d’attention, l’une en particulier étant celle qui a conquis le cœur de ses fans, et il a réussi à toucher tous les téléspectateurs.

En guise de remerciement, l’interprète a découvert la photographie où il pouvait être vu dans ce qui semble être un festival de son école ou un concours de chant, où sans douleur ni dissimulation, il a décidé de participer, car il était déjà très clair sur la réalisation de ses rêves.

“J’AI RÊVÉ !!! JE LE SENS !!! J’AI TOUJOURS SU!!!!! JE N’AI PAS DE MOTS, JUSTE MERCI, MERCI ET MERCI !!!! ”était la description de la série de photographies où en plus de sa tendre photo d’enfance, Bad Bunny nous a montré chacune des réalisations énormes et incroyables qu’il a réalisées tout au long de cette année, quelque chose qui sans son public fidèle n’aurait pas réussi.

Comme, par exemple, sa dernière production record “El ultimo tour del mundo” est dans la première position du top des plus écoutés selon Billboard, depuis son lancement il y a quelques semaines à peine, laissant derrière “Positions” d’Ariana Grande et “Coeur en plastique” de Miley Cyrus.

De la même manière, dans les charts Spotify, ce même album apparaît en première position, suivi d’un autre album d’un rappeur de renom aux Etats-Unis, également, il convient de mentionner que, dans le top 10 des meilleures chansons reçues par le public, Il y a deux chansons reggaeton qui figurent sur la liste, avec «Dakiti» le vainqueur et «La noche de noche», sa collaboration avec Rosalía numéro 7.

En plus du fait que, selon Billboard, Bad Bunny a remporté un certain nombre de positions, comme un total de 9 premières places dans des listes qui incluent du meilleur artiste et compositeur latino, ainsi que du meilleur album latin avec ” YHLQMDLG »et aussi meilleur album indépendant.

Cela dit, “San Benito” n’a eu d’autre choix que de terminer sa publication en postant deux images surprenantes et merveilleuses de certains de ses concerts, où l’on peut voir un stade plein de gens qui aiment la musique de l’interprète.

Enfin, il a placé un selfie depuis le miroir d’une pièce de sa maison, où il peut être vu aussi heureux que possible, et c’est-à-dire, avec tant de réalisations cette année, se montrer clairement que heureux est le moins qu’il puisse faire, et tout grâce à ses fervents fans qui soutiennent toujours chacune des créations du plus grand représentant du genre urbain en Amérique latine et dans le reste du monde.

Et se souvenant des occasions qui tournent autour de la saison de Noël, “The Bad Rabbit” a révélé une fois dans une interview que son meilleur cadeau de Noël était un album de son artiste préféré de l’époque, Vico C, qu’il garde toujours comme l’un de ses plus grands trésors, c’est donc grâce à cette production musicale qu’il décide de devenir un célèbre chanteur.