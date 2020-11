Il l’a vendu! Ninel Conde diffusera son mariage avec Larry Ramos | Instagram

Ninel Conde s’est-elle mariée? Oui, enfin Le chocolatComme on l’appelle la chanteuse, elle a rejoint sa vie avec l’homme d’affaires Larry Ramos au milieu d’un tumulte médiatique; Mais ce que ses fans ne savaient pas, c’est qu’ils pourront apprécier chaque instant du mariage de l’actrice également en ligne.

Ce sera le 14 novembre prochain que les adeptes de Ninel Conde pourront apprécier le moment où il a uni sa vie pour toujours à celle du déjà célèbre Larry Ramos, ceci comme il est devenu connu, en payant pour un accès à un site Internet.

Le site Web qui promeut l’événement circule déjà, qui aura lieu à 20h00 à Mexico et qui sera apparemment accompagné de beaucoup de musique puisqu’il est annoncé comme “Votre mariage et concert, musique et amour”. Ce sera un livestream réalisé grâce à une société qui a enregistré chaque instant de la cérémonie du célèbre artiste.

Sur la page www.bodaninelconde.com/livestream, les adeptes de Ninel Condé ils pourront acquérir leur accès pour faire partie de «leurs invités» dans cette grande fête; Jusqu’à présent, la quantité d’accès est inconnue, car il est nécessaire de s’inscrire pour y accéder.

Témoin du mariage le plus exclusif de Ninel Conde, vous pouvez le lire sur la page de vente d’accès, où une photo de Ninel Conde et Larry Ramos en robe de mariée apparaît en couverture.

Même Mhoni Vidente elle-même avait souligné que l’agitation d’El bombón était un coup de publicité et il semble que c’était le cas; Ou peut-être que la chanteuse a décidé de donner à ses fans la possibilité de se sentir plus proche d’elle.

On a également beaucoup parlé de savoir si le mariage de Ninel Condé et Larry Ramos était faux; Cependant, ce n’était pas faux, ce qui se passe, c’est qu’il n’a aucune validité juridique; puisqu’il était célébré par la religion chrétienne. Cependant, apparemment, l’actrice a l’intention de se marier civilement, c’est peut-être ce à quoi elle a fait référence lorsqu’elle a assuré sur les réseaux sociaux qu’elle ne se marierait pas encore parce qu’elle cherche à célébrer en grand et c’est quelque chose qui ne peut actuellement pas être dû à la pandémie de coronavirus .

Selon Ninel Conde elle-même, elle veut unir sa vie à l’homme que Dieu a choisi pour elle; ceci même sur les rumeurs qui parlent d’un “passé trouble” de l’homme d’affaires.

Les rumeurs sur ce couple ont commencé quand elles ont souligné Larry Ramos d’avoir commis une fraude pour 3 millions contre Alejandra Guzmán; quelque chose qui selon Mhoni Vidente mettra bientôt fin au bonheur de Ninel Conde et du jeune homme d’affaires.

Malgré tout, la chanteuse a été heureuse et heureuse d’être à côté de l’homme qui l’aime et dont elle est amoureuse et est également sortie pour parler de ces commentaires qui soulignent qu’elle n’a pas payé sa robe de mariée au créateur Jalisco qui élaboré.

Ninel Conde a partagé qu’elle et certains artistes sont des ambassadeurs des créations de Benito Santos et que c’est pourquoi elle a acquis le beau vêtement sans frais; en retour, la robe du créateur était sur les couvertures et tout le monde parlait du travail de Santos.

Ils m’ont déjà attrapé par leur petit cochon, mais qu’en pensez-vous? Ils me font beaucoup rire, c’est dommage qu’ils inventent des nouvelles () Je remercie beaucoup Benito Santos de m’avoir habillé. Il sait qu’il y avait certaines options et j’ai choisi et décidé de le chercher, et je savais qu’un créateur mexicain comme lui était le seul spécial pour ma cérémonie.

Avant cette situation, El Bombón a brisé le cœur de ses partisans en déclarant qu’il se retirerait de la scène, mais pas définitivement, car il pensait profiter de cette nouvelle étape de sa vie.