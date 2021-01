Il l’enseigne! Yanet García s’illumine avec une superbe photo en maillot de bain | Réforme

Le modèle de fitness Yanet Garcia Elle a paralysé ses près de 14 millions de followers en montrant ses attributs avec un micro maillot de bain, car elle possède un corps enviable et confirme encore une fois ce fait en éblouissant tout le monde.

A travers son compte Instagram officiel, l’ancienne “weather girl” a montré ses charmes avec un maillot de bain coloré où elle a posé sur le dos dans une salle de bain.

Et c’est que la principale caractéristique de l’actrice et présentatrice Yanet García est de ne pas avoir la moindre vanité lorsqu’elle fait sensation avec ses posts Instagram, puisque chaque fois que la belle mexicaine partage une photo, il est certain que son pouls s’accélère. plus d’un.

L’année 2020, pour l’ancienne présentatrice climat, a été une des grandes avancées dans sa vie personnelle et ce, principalement parce qu’elle a commencé ses études de nutritionniste dans un institut de New York.

Et c’est ainsi qu’il a un physique sculptural, qui est envié par plus d’un et chacune de ses publications est suivie de commentaires d’approbation par ses plus de 13 millions et demi d’adeptes.

Dans cette opportunité, Yanet a partagé une photo dans laquelle elle est vue dans un petit maillot de bain qui cache très peu de son corps mince.

Le charbon de bois sous pression peut devenir un diamant, n’oubliez jamais que (Le charbon de bois, sous pression, peut devenir un diamant. N’oubliez jamais cela) », a écrit Yanet sur la photo qu’il a partagée.

Cette publication a reçu plus de 439 mille likes et plus de 300 commentaires de ses followers où ils mettent en valeur la douceur de vivre et surtout la beauté que la présentatrice Yanet García préserve.

Sur la photo susmentionnée, le mannequin pose de profil devant la caméra pour mettre en valeur tous ses attributs, qui nous sont clairs qu’ils sont totalement naturels et grâce à l’exercice et à la bonne nutrition que prend la jeune mannequin.

Cliquez ici pour voir la photographie de Yanet Garcia.

Il est à noter que pour vérifier que son corps est le fruit et le produit des routines dans la salle de sport, la conductrice royale de 30 ans télécharge constamment des photos et des vidéos d’entraînement et de tout donner dans l’équipement de gym.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Avant ce maillot de bain, le dernier article audacieux de Yanet Garcia Dans son compte Instagram officiel, cela correspond au 28 décembre, où elle a posé avec une robe noire transparente, grâce à laquelle tout le monde a vu sa soie dentaire assortie.

Et de Galilea Montijo à Yuliett Torres, ils étaient vraiment fascinés par cette publication qui en a fait près d’un million de likes.

Il ne fait aucun doute que la belle et sensuelle mannequin Yanet García est l’une des figures les plus aimées au milieu des spectacles et c’est grâce au fait qu’elle donne toujours un contenu incroyable à tous ses fans pour les rendre fous, en plus de leur donner quelques conseils. pour rester en forme et prendre soin de votre corps.

En outre, Yanet Garcia Il est l’une des figures de l’émission qui se comporte de manière plus transparente avec ses followers et cela lui a donné beaucoup plus de popularité, puisqu’il reste également en contact permanent avec eux.

Elle est également une grande promotrice de l’amour de soi et elle-même a montré que son incroyable silhouette est 100% naturelle, car à certaines occasions, elle a montré des imperfections dans son corps qui ne la mettaient pas mal à l’aise car elle s’acceptait telle qu’elle était.

Eh bien, en fait, dans plusieurs publications, elle a partagé avec ses adeptes la cellulite qu’elle a dans son dos, ce qui la fait encore plus l’admirer.

