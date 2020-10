Il ne démissionnera pas, ils assurent que Kris Jenner reviendrait à la télévision | Instagram

L’intrigue de la vie des Kardashian reflétée à travers la série “L’incroyable famille Kardashian“Il a pris fin et a donc attristé tous les fans de la famille populaire, cependant, tout pourrait être pour faire place à de nouveaux projets, comme l’a révélé le producteur de la série, la mondaine, productrice et femme d’affaires, Kris Jenner a déjà planifié les prochaines étapes.

Selon Ryan Seacrest lui-même, la mère de Kim, Khloé, Kourtney, Rob, Kendall et Kylie, Kris Jenner pourrait déjà avoir les prochaines étapes en tête à la télévision.

La matriarche des Kardashians est une femme d’affaires donc la fin de la série ne céderait la place qu’à un autre de ses projets, comme l’a révélé le co-créateur et producteur de KUWTK

C’est Seacrest lui-même qui, avec Kris Jenner Ils ont conçu l’émission de télé-réalité de la famille Kardashian Jenner ainsi que de tous ses membres.

Après avoir annoncé la nouvelle que le programme prendrait fin, beaucoup de ses fans seraient très tristes, mais la mère de famille préparerait de nouveaux plans, a-t-il déclaré.

C’est dans un récent programme avec Kelly Ripa que Seacrest a révélé l’un des projets possibles que la femme d’affaires pourrait avoir en vue de son retour au petit écran, cependant, elle n’a pas non plus beaucoup approfondi cette question.

D’un autre côté, il aurait fait remarquer que le même Kris Jenner aurait refusé d’être dans “Real Housewives of Beverly Hills”.

Il avait tellement de succès et de contrôle sur ‘E!’ qu’il pourrait y avoir d’autres choses que j’entendrai bientôt d’elle.

Il convient de mentionner que Kris Jenner elle-même aurait partagé lors d’entretiens récents à quel point il était difficile pour elle et sa famille de dire au revoir à l’émission de téléréalité qui leur a donné à ce jour tout ce qu’ils sont maintenant.

Elle a également révélé qu’elle et ses filles avaient vécu un moment d’émotion dans lequel il y avait des larmes pour tout ce qu’elles avaient vécu au cours des 19 saisons que le programme aurait présentées.

Pendant tout ce temps, la famille a partagé avec le public plusieurs moments tristes et heureux, séparations, naissances, nouvelles personnes, etc., de sorte que les adieux ne soient pas faciles pour la femme d’affaires et sa famille autonome.

Elle a dit que c’était une décision très difficile à prendre.

En particulier, Kris Jenner révélera que le moment le plus difficile a été celui qu’elle a eu avec sa fille Khloé qui a été l’une de celles qui ont été le plus choquées par la décision.

C’est dans l’émission Ryan Secret que la star de la télévision et la femme d’affaires auraient décrit le moment où elle et ses filles ont pris la décision.

Nous avons dû le dire à l’équipe de production hier, alors nous pleurions tous. Mais je pense que Khloe prend probablement le plus dur et elle n’a pas arrêté de pleurer depuis que nous l’avons annoncé. C’était tellement doux et très émouvant, a expliqué le mondain de 64 ans.

De son côté, Kris, même si elle se sent un peu nostalgique, est également reconnaissante pour les expériences vécues et qu’ils ont désormais le meilleur matériel “Keeping Up With the Kardashians”, qui servira désormais de regard sur le passé plein de souvenirs, bons et mauvais des moments.

D’après ce que Ryan Seacrest a récemment révélé, cela seul sera un tournant pour la famille alors que Kris Jenner se prépare pour son prochain retour à la télévision.

La famille planifie de nouveaux projets, assure

Mais la famille a tellement d’entreprises en marche et elles évoluent dans de nombreuses directions, et elle est la maîtresse du marketing (Jenner) et aide à diriger toutes ces entreprises », a ajouté l’animatrice de télévision.

Bien qu’il n’ait pas révélé beaucoup d’autres détails, Seacrest aurait laissé entendre que le prochain projet de l’américain pourrait inclure un spectacle où c’est aussi celui qui contrôle.