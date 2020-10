Il ne laissera pas d’héritage, Andrés García, révèle son dernier testament | Instagram

L’acteur Andrés García après avoir révélé ce qui a causé la détérioration de sa santé, partage désormais une nouvelle qui a laissé tout le monde choqué et surpris puisqu’apparemment il vendra toutes ses propriétés et n’en laissera aucune à ses enfants, a-t-il laissé entendre.

Le célèbre acteur dominicain arrivé et forgé toute une carrière artistique au Mexique, Andrés García, a partagé avec ses fans comment il survit dans ce qu’il a appelé les «dernières années de sa vie» depuis qu’il a souligné, depuis plusieurs mois, ses souffrances ils continuent sur la dernière ligne droite et «très bientôt je pourrais quitter ce monde».

Cependant, ce qui a le plus impressionné tout le monde récemment, ce sont ses déclarations où Garcia Il a précisé qu’il vendrait toutes ses propriétés, suggérant de ne pas en laisser à ses trois enfants, car, comme il le souligne, «ce n’est pas pour les abandonner, ils doivent partir».

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’histrionic a partagé lors d’une récente interview qu’il préfère vendre ses propriétés restantes car elles sont “grandes et chères” plutôt que de les laisser à l’un de ses trois enfants. L’acteur a expliqué les raisons de cette décision:

Andresito a sa vie à Miami, il ne vient pas au Mexique. Léonard a ses appartements et ses propriétés, il n’a pas besoin de moi pour lui donner quoi que ce soit et au contraire, il lui est difficile de s’occuper des propriétés qu’il possède », a expliqué Andrés pour un programme de spectacles.

Leonardo, Andrea et Andrés Jr., sont les trois enfants que l’acteur a procréés tout au long de sa vie chacune de ses différentes relations, avec Fernanda Ampudia, il a procréé l’actrice et présentatrice Andrea García, plus tard avec Sandra Vale Leonardo et Andrés sont arrivés .

C’est à travers les vitrines que le célèbre acteur de Televisa a laissé tout le monde sans voix lorsqu’il a avoué le dernier de ses testaments, qu’il entend réaliser avant de quitter ce monde, qui “pourrait être très proche” comme le lui-même l’a souligné à d’autres occasions.

Cette mesure par Garcia Comme détaillé, cela vient du fait que leurs enfants ont déjà leur vie faite avec une bonne stabilité économique.

Leur laisser ses affaires ne ferait que modifier leur vie, c’est pourquoi il a indiqué qu’il «préférerait tout vendre» plutôt que de les donner à l’un des trois.

L’acteur, qui tout au long de sa carrière a participé à la télévision, au cinéma et au théâtre, a raconté quelles sont les propriétés qu’il possède, parmi lesquelles trois et ont révélé lesquelles sont:

Sa maison à Pie de la Cuesta à Acapulco la laisserait avec un accord de pré-vente, dans lequel si dans trois ans elle est toujours en vie, elle accepte de la quitter, a-t-elle déclaré.

J’ai «El Castillo», j’ai «El Bosque», j’ai ceci (sa maison à Acapulco), il y a trois ou quatre grandes propriétés », a-t-il conclu.

La star de la télévision a commenté dans des déclarations passées être victime de forts «D0lor3» qui l’affligent:

Je suis dans la dernière partie de ma vie, compte tenu des années et des maux que j’ai. J’essaie de survivre, car j’ai de très fortes souffrances de la vie de coups et de combats que j’ai menés », a déclaré l’acteur dans une interview qui a été réalisée sur Tv et Novelas.

À cela, il a ajouté que l’acteur de 79 ans a également exprimé un sentiment de profonde détresse face à la situation Covid-19, qui fait de lui une personne vulnérable et à haut risque.

Vous pouvez également lire Revelan d’Andrés García Avec combien de femmes il était au lit!

Andres Garcia Il était l’un des galants les plus convoités des années 80 et il y a encore quelques années, il a participé à certaines productions télévisuelles. Cependant, il a maintenant révélé qu’il faisait face à des perspectives plus difficiles en raison de ses multiples maux.