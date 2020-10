Cependant, selon les informations partagées par Palau lui-même, le tribunal a déclaré que les enfants ne sont pas des frères et sœurs, de sorte que le chanteur espagnol n’est pas obligé de les reconnaître comme ses enfants.

Dans la déclaration préparée par le bureau Ortolá Dinnbier, Le représentant légal des Palaos, affirme que la décision prend en compte la possession de l’État et indique que l’objectif commun de Bosé et de Palau «d’avoir des enfants pour fonder une seule famille dans laquelle les enfants seraient frères et tous deux seraient parents a été prouvé, mais il comprend que notre système juridique actuel ne permet pas que la déclaration de filiation demandée soit formellement faite.

Déclaration de Nacho Palau. (Instagram / Nacho Palau.)

Le même document exprime l’espoir que le sculpteur retient d’obtenir un jour la reconnaissance légale qu’il recherche pour les enfants.

“Il continue de croire que justice sera rendue à tous ses enfants et pour cela, il se prépare à faire appel de cette condamnation”, lit-on.

Diego, Tadeo, Ivo et Telmo Ce sont deux paires de jumeaux (actuellement ils ont 9 ans et sont ensemble depuis sept mois) qui ont vécu ensemble pendant huit ans à Madrid tandis que l’interprète de Morena Mía et Palau partageait encore un projet de vie qui, assure Nacho, était “ à long terme .