"Ne soutient pas Eleazar Gómez", déclare Maribel Guardia

«Je suis contre toute maltraitance des femmes», réitère Maribel Guardia dans une vidéo récente qu’elle a partagée via son compte Instagram, après avoir commenté la délicate question qui tourne autour de l’acteur Eleazar Gomez, qui fait face à de lourdes accusations pour «agressions».

L’actrice et animatrice Maribel Guardia a partagé une nouvelle vidéo afin de réitérer sa position concernant le récent cas qui concerne les médias et la communauté artistique, les fortes accusations qui ont été portées contre l’acteur mexicain Eleazar Gómez ces derniers jours.

Il faut rappeler que l’histrion de 34 ans est présumé coupable de “v! Olentar” son partenaire, Stéphanie ValenzuelaAvant cela, l’animatrice également Maribel Guardia a été interrogée à un moment donné, cependant, ses déclarations ont suscité des critiques, indiquant un certain «soutien» à l’acteur.

Maintenant, celui qui était l’hôte de l’émission “Aujourd’hui«Elle explique qu’au moment de son interrogatoire, elle n’était pas au courant de tout ce qui se passait dans cette affaire et n’a exprimé ses sentiments qu’en fonction de l’expérience qu’elle a eue vis-à-vis de l’acteur et de sa famille qu’elle a dit connaître.

“ L’autre jour, en quittant Televisa, ils m’ont posé des questions sur Eleazar N et ils m’ont dit qu’il avait eu un problème avec une petite amie, je ne savais rien de l’affaire et ce que j’ai dit de lui est mon expérience, de ma coexistence avec lui, a-t-il déclaré.

De même, il précise que c’est déjà chez lui qu’il a découvert ce qui se passait à propos de ce problème.

En arrivant chez moi, je me suis documenté et c’était vraiment terrible de voir les photos et images de Stéphanie, la victime, ça m’a beaucoup blessé en tant que femme, ça m’a aussi beaucoup blessé pour la souffrance de la mère d’Eleazar et de sa sœur à qui j’ai une grande affection ‘il ajouta.