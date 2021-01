S

est maintenant tombé dans certaines parties de Londres dimanche alors que les prévisionnistes mettaient en garde contre de nouvelles conditions dangereuses.

Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager des photos de douches hivernales devant leurs maisons alors que la capitale était prise par une vague de froid en Islande et dans l’Arctique.

Du jour au lendemain, la capitale a tremblé à des températures aussi basses que -3 ° C.

Une caméra de vidéosurveillance en bordure de route de Transport for London a été parmi les premières à capturer un blizzard sur l’A4 Sipson Road près de Heathrow.

Le Met Office est prêt à mettre en place cinq nouveaux avertissements météorologiques pour la neige et la glace avant la dernière semaine de janvier.

De fortes pluies supplémentaires, qui ont provoqué de graves inondations à la suite de la tempête Christoph, ne sont prévues que mercredi prochain – mais des températures en chute libre sont attendues.

Les prévisionnistes ont prédit qu’une bande de neige se déplacerait dans le sud-ouest de l’Angleterre et au Pays de Galles dimanche matin, se propageant aux East Midlands et au sud-est de l’Angleterre plus tard dans la journée.

Les températures dans tout le Royaume-Uni ont chuté sous le point de congélation pendant la nuit, les températures les plus froides des Highlands écossaises à -10 ° C.

(

Une couverture de neige est tombée sur Reading dimanche matin

/ Jason Collie)

Ailleurs, Londres et Manchester sont descendus à -3 ° C pendant la nuit et Bristol, Belfast et Glasgow ont chuté à -2 ° C.

Des gelées sont attendues pendant la nuit les dimanche, lundi et mardi.

Le météorologue Martin Bowles a déclaré: «Le plus grand danger au cours des deux prochains jours sera la glace parce que nous recevons ces averses de neige qui vont toutes geler pendant la nuit.

«De toute évidence, les routes ont tendance à être assez bien graissées, en particulier les routes principales, mais j’avertirais les gens de faire attention sur les trottoirs, les petites routes qui ne sont pas graissées ou les routes urbaines.

Le premier avertissement du Met Office concernant la neige et la glace est déjà en place dans le nord-ouest de l’Angleterre, mais quatre autres le seront d’ici demain matin.

Les zones faisant l’objet d’avertissements sont l’Irlande du Nord, le sud-ouest de l’Angleterre et le sud du Pays de Galles, les Midlands et le sud-est de l’Angleterre.

M. Bowles a déclaré que la vague de froid se poursuivrait jusqu’à mercredi environ avant d’être remplacée par des températures plus douces dans les derniers jours du mois.

(

Une femme faisant de la luge sur Gold Hill, à Shaftesbury, Dorset, dimanche

/ PA)

«Cela ne veut pas dire que c’est la fin de tous les temps froids pour l’hiver, ce n’est pas le cas, nous avons juste une douce période à venir», dit-il.

Bien que les gens aient été exhortés à tenir compte des avertissements d’inondations dans le week-end, M. Bowles a déclaré qu’ils «réduisaient progressivement» et que de plus fortes pluies n’étaient pas prévues avant mercredi soir ou jeudi.

«Nous espérons que le niveau de la rivière baissera de manière significative avant cela, donc nous ne nous attendons pas à des problèmes d’inondations importants au cours des prochains jours, sauf dans les zones où les avertissements sont déjà en place», a-t-il déclaré.

L’Agence pour l’environnement avait précédemment mis en garde contre «des niveaux de rivière exceptionnellement élevés» après des jours de fortes pluies à la suite de la tempête Christoph, avec des centaines de propriétés à travers le pays inondées.