Il porte du blanc! carte postale de Livia Brito paralyse Instagram | Instagram

Avec une photographie qui a conquis une grande majorité d’utilisateurs du réseau, Livia Brito a fait exploser son compte Instagram quand il a partagé une photo où il porte une tenue blanche qui laisserait plus d’un sans voix.

La célèbre cubaine teste une nouvelle fois son don de voler le cœur des internautes réguliers sur Internet et cette fois, elle a choisi de mettre en avant ses points forts, sa silhouette marquée et son beau visage.

L’actrice de plusieurs romans dont des titres tels que “Le pilote, et «Doctors: Life Line», pour ne citer que deux des projets les plus récents, est restée très présente sur leurs réseaux sociaux.

A travers lequel il partage plusieurs moments parmi lesquels il participe à la publicité de certaines marques de vêtements, de soins personnels et a même créé d’autres comptes où il accompagne ses followers pour mener une vie plus saine et ainsi réussir à sentir et à regarder le meilleure façon possible.

Bien qu’il n’ait pas révélé de date probable pour son retour à la télévision, il a trouvé une nouvelle opportunité grâce à l’utilisation de la technologie. Elle est allée plus loin et est désormais une youtubeuse très appréciée et participe à la promotion des soins de beauté de la peau, un récit particulièrement suivi par un grand nombre de femmes.

La histrionique s’est consacrée à inspirer ses fans sur les réseaux à entreprendre une routine d’exercice disciplinée, tout comme elle le fait via YouTube où elle partage diverses routines et dans laquelle elle est également conseillée par son instructeur.

Les résultats sont plus qu’évidents et se reflètent dans des images comme celle-ci que la star de la télévision a partagées il y a des semaines, peut-être l’un des clichés dans lesquels il a ajouté le plus de commentaires.

Dans l’image, l’artiste sculpturale apparaît vêtue d’un body blanc moulant qui met parfaitement en valeur sa silhouette, ainsi que d’autres attributs avec lesquels elle montre son grand attrait.

Avec ses cheveux lâches et un regard profond, la star n’a pas pris la peine d’exprimer un mot, l’image parlait d’elle-même, et ce sont les fans qui ont fait entendre leur voix à travers divers commentaires où ils l’ont complimentée de diverses manières.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Actuellement, elle est l’une des actrices cubaines préférées de beaucoup et apparemment les scandales dans lesquels elle a joué ne l’ont pas éclipsée quand il s’agit de montrer sa grande beauté.

Quant à sa carrière, la populaire Livia Brito Pestana, via son compte Instagram dans lequel elle compte 5,5 millions de followers, est en pause depuis quelques mois.

Il faut rappeler qu’en juillet dernier, l’interprète de plusieurs personnages sur petit écran a joué dans un fort scandale à la suite d’une confrontation avec un paparazzi à Cancun.

Les différends se sont intensifiés et ont abouti à une action en justice que le photographe Ernesto Zepeda a engagée contre l’actrice et le couple qui l’accompagnait à l’époque.

Au milieu de la plainte qui a été déposée par le collaborateur contre l’actrice, il a signalé des agressions, qui ont été soutenues par des témoins sur les lieux, il a reçu des ecchymoses avec l’appareil photo en plus de souligner que l’histrionique l’a dépouillé de son sac à dos dans lequel il portait son portefeuille avec de l’argent et quelques autres objets personnels, Ernesto Zepeda lui-même a indiqué dans certaines des interviews qui ont été menées.

Dans le même temps, les personnes qui ont assisté aux événements, ont pris des captures d’écran et des vidéos qui ont circulé sur Internet et qui ont fortement influencé l’image de l’actrice.

Après cela, la native de Ciego de Ávila de Cuba s’est excusée et a annoncé qu’elle ferait une pause dans sa carrière devant les écrans, de sorte que les détails sur la démission de certains projets qu’elle aurait à la porte étaient également connus.

C’est dès lors que la célèbre “Yolanda Cadena”, personnage de “La Piloto” a décidé de rester discrète et de se consacrer au boom généré par les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, une vidéo a circulé dans laquelle elle semblait être dans une séance de maquillage qui provenait de plusieurs changements, c’était le premier signe qu’on ait vu jusqu’à présent sur son possible retour à la télévision avec un projet en main, cependant, Rien d’autre n’a été révélé à ce jour.

Vous pouvez également lire Waste beauty, Livia Brito comme un crâne inspire ses fans

De même, il a récemment partagé une série de clichés dans lesquels il a rendu hommage à l’une des festivités traditionnelles au Mexique, comme le 2 novembre, jour où sont célébrés les «fidèles des morts».