Keanu Reeves pourrait-il dire au revoir à ses années célibataires? Êtes-vous enfin prêt à vous fiancer à 56 ans? Cette information provient d’un magazine, qui a rapporté que Keanu se prépare pour une cérémonie de mariage privée avec sa petite amie et artiste, Alexandra Grant.

Le couple devrait se marier lors d’une cérémonie élégante et intime, bien sûr, chez Reeves à Hollywood Hills. La source a révélé que le couple faisait de son mieux pour que la cérémonie de mariage soit extrêmement privée et sans moyens.

“Tout est très calme et ce ne serait pas un problème flagrant.” On pense également que le jour très spécial de Keanu Reeves et Bourse Alexandra J’allais arriver tôt ou tard avant la fin de l’année, quelle façon de clôturer l’année.

“Il semble que Keanu et Alexandra aimeraient que leur journée soit une célébration de leur amour, pas un événement de l’industrie.” La star et protagoniste de “Matrix” et sa petite amie de 47 ans ont gardé leur parade secrète, mais on ne peut nier qu’ils correspondent les uns aux autres.

Il y a peu de temps, nous avons pu observer Alexandra accompagner son petit ami en Allemagne, le tout pour le tournage de “Matrix 4”, où le couple a également été photographié en train de faire ses valises, puis de sortir avec certaines de leurs co-stars.

En fait, Alexandra a également fait une déclaration dans laquelle elle a laissé entendre qu’elle pensait au mariage en disant: «L’amour est très important pour mon identité».

Il a également été révélé par la source que le mariage pourrait se dérouler comme suit: “Je peux les voir écrire leurs propres vœux car ils ont tous les deux le talent des mots. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils prévoient une réception au clair de lune. avec un buffet végétalien et la première danse en une pièce du ballet de Tchaïkovski “La Belle au Bois Dormant”.

Alors que nous attendons tous de voir ce que le grand jour se passe, il a également été ajouté que les proches de Keanu sont trop excités et heureux pour lui. “Tout le monde est ravi de voir Keanu avec une femme qui est sa partenaire, intellectuellement et spirituellement. Ils sont si heureux et prêts à conclure l’affaire”, pouvait-on lire dans l’article.

Cependant, jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve officielle que les deux sont prêts à se marier, car parfois le magazine qui l’a publié a commis des erreurs en prédisant les événements. Cependant, plusieurs médias sont en suspens à cet égard. Pour le moment, Keanu Reeves continue d’être la personne réservée qu’il a toujours été, mais quand il fait la une des journaux, ses fans sont très excités et surpris.

Depuis 2019, la nouvelle a été publiée que je voyais une artiste qui se consacre au dessin, à la peinture, à l’art vidéo, à la photographie et à la sculpture, celle que nous connaissons aujourd’hui sous le nom d’Alexandra Grant. Le couple se connaît apparemment depuis des années. Keanu et Alexandra se sont rencontrés en 2011 lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur un livre, «Ode au bonheur». Après cela, ils ont été repérés plusieurs fois, comme lors d’un dîner intime de Thanksgiving en 2013.

Ils travaillaient ensemble sur un deuxième livre en 2016, et en 2017, ils ont créé leur propre maison d’édition. Avant de sortir ensemble, ils étaient de très bons amis pendant des années, mais personne ne sait avec certitude quand ils ont commencé à sortir ensemble. Certains ont dit que c’était en 2017, tandis que d’autres pensent qu’ils ont à peine pensé à se réunir en couple jusqu’au début de 2019.