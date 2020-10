Il prend sa retraite!, Ninel Conde annonce qu’il quitte la scène | Réforme

Ninel Conde a brisé le cœur de ses followers, ceci après avoir annoncé par un communiqué qu’elle se retirerait de la scène et du show business.

L’actrice et chanteuse a décidé de se retirer de la vie artistique, car elle s’assure qu’il est temps de clôturer le cycle et de se consacrer complètement à sa famille.

Mais tout n’est pas une mauvaise nouvelle pour les adeptes de la belle Ninel Condé, puisqu’il a précisé que ce retrait sera temporaire, mais sans définir le moment où l’actrice sera loin des projecteurs.

Au milieu de multiples rumeurs sur le procès avec son ex-mari Giovanni Medina pour la garde de leur fils, qu’ils disent ne pas laisser voir et les commentaires négatifs envers son partenaire actuel, El Bombón est retourné au théâtre pour ravir ses partisans avec la pièce. Dans le noir ça me fait rire; cependant, les émotions ont contrasté lorsqu’il a annoncé sa rupture artistique.

Ninel Conde a déclaré aux médias qu’après la saison de cette mise en scène, elle se retirerait de la scène pour consacrer plus de temps à sa famille.

Cette belle femme a une carrière artistique de 23 ans, qu’elle souhaite poursuivre après cette pause, qu’elle ne réalisera pas avant de conclure son engagement envers les Ténèbres me fait rire et lancer un nouveau matériel musical.

À la fin de cette saison théâtrale, je compte ralentir un peu au rythme de mon rôle d’artiste, avec ces mots Ninel Conde a annoncé sa retraite provisoire à Venga la feliz.

El Bombón a laissé entendre qu’il n’y aurait que des changements dans son horaire de travail; Cependant, il a précisé qu’en effet, c’est une retraite de l’émission.

Je suis en train d’enregistrer un nouvel album que nous prévoyons et qui est très important pour moi, il est dédié à cent pour cent à mes deux enfants. Je pense qu’avec ça je clôturerai un cycle de ma vie sur le plan artistique, a-t-il souligné.

Les médias ne voulaient pas être laissés avec des doutes et l’ont interrogé sur la question de savoir si sa retraite serait musicale, mais Ninel Condé Il a précisé que ce sera dans tous les domaines artistiques dans lesquels il travaille.

Il y a des cycles. Je veux être plus calme et me consacrer à profiter de ce que Dieu m’a donné au cours d’une carrière de 23 ans, a précisé la star du petit écran.

À la consolation de ses partisans, l’interprète de Rebelde a fait remarquer qu’il ne s’agit pas d’un adieu définitif et pourrait avoir des participations spéciales qui ne heurtent pas sa vie de famille.

Cela pourrait être un grand pas pour Condé pour récupérer son plus jeune fils, puisque Giovanni Medina, père du mineur, a souligné que l’artiste ne prend pas soin de son fils comme il se doit pour respecter son horaire de travail.

Désormais, Ninel Conde a clairement indiqué que le plus important était sa famille et elle est même déterminée à abandonner sa carrière pour eux.

D’un autre côté, Condé a été critiqué pour avoir montré son amour et ses moments spéciaux avec son nouveau partenaire, l’homme d’affaires. Larry Ramos. Cet aspect de la vie de la chanteuse a également fait la une des journaux car il y a ceux qui assurent que Ramos n’est pas un homme honorable et que Ninel n’est pas très douée pour choisir ses partenaires.

Même dans le même programme Ventaneando, Daniel Bisogno a souligné que le “pur malice” est le type de couple que la belle actrice choisit d’être à ses côtés. Pati Chapoy et Pedro Sola étaient d’accord avec Bisogno et ont souligné que Ninel Conde avait déjà mémorisé ce qu’il fallait dire après tant de conflits qu’elle a eu à cause de ses ex-partenaires.