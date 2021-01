Il s’accroche à la vie! Fernanda Castillo grave après deux crises cardiaques | Instagram

Apparemment, Fernanda Castillo pourrait vivre pour en parler, la forte expérience qu’elle a vécue dans le passé l’aurait fait renaître, ceci après la crise de santé qu’elle a présentée il y a une semaine où elle a survécu à deux crises cardiaques.

Sans aucun doute, l’actrice Fernanda Castillo Elle est une combattante pour la vie et en particulier son fils nouveau-né qui lui aurait donné la force de rester dans ce monde après avoir survécu à deux crises cardiaques, comme l’a révélé.

Il y a une semaine, lorsque la nouvelle a été publiée, l’actrice de “Seigneur des cieux«Elle aurait été hospitalisée en urgence, à un moment donné, la version a été traitée qu’il y aurait eu certaines complications après l’accouchement. Cependant, une publication a révélé que la vraie raison était qu’elle avait eu deux crises cardiaques.

Erick Hayser et Fernanda Castillo aurait accueilli leur premier-né, Liam Hayser Castillo, en décembre dernier, le couple était heureux, apparemment tout allait bien et une image qu’ils ont partagée sur Instagram où ils apparaissent avec le bébé à la maison l’a montré.

Cependant, une semaine plus tard, le 11 janvier, les alarmes de la série se sont déclenchées après qu’il ait été annoncé que l’actrice actuelle de la série “Monarque«Elle aurait été hospitalisée en urgence. Bien qu’à l’époque, le mari de Fernanda, Erick Hayser, ait été interrogé sur cette situation, il est resté hermétique pour donner des détails.

C’était une publication du magazine TvyNovelas, qui aurait propagé les raisons pour lesquelles Castillo a été admis à l’hôpital, soulignant qu’il s’agissait de deux crises cardiaques, qui auraient mis la santé de la talentueuse star de la télévision en danger.

La nouvelle apparaît même sur la couverture de l’un des numéros récents de la publication dans laquelle une image de Fernanda apparaît et au bas de l’image il est écrit “Comme un guerrier! .. Après avoir souffert! R Deux crises cardiaques! l’actrice s’accroche à la vie quelques jours après être devenue mère. “

María Fernanda Castillo García est restée quelques jours dans un hôpital à l’ouest de Mexico, rapportant une “maladie grave et même risquant de perdre la vie”, comme l’a révélé la propre mère de Fernanda.

Cecilia García Barrios, la mère de l’actrice aurait révélé plus d’indices sur le moment critique dans lequel sa fille était maintenue à l’hôpital, ce qui les a amenés à penser au pire, c’est pourquoi elle a partagé un message sur Instagram dans lequel elle a consacré une prière. à toutes les mères qui ont souffert du malheur de perdre un enfant

C’est la mère de l’actrice qui a sympathisé avec d’autres mères qui ont perdu leurs enfants après avoir senti qu’elle avait peut-être perdu sa propre fille.

Heureusement, on a appris que Fernanda Castillo a pu surmonter cette condition et aujourd’hui, elle se rétablit chez elle avec sa famille, par contre, le membre nouvellement arrivé de Hayser-Castillo est en excellente santé.

Ce serait sûrement l’une des raisons qui ont encore encouragé Fernanda à se battre et à surmonter son état de santé. Sans aucun doute, avoir mis Liam au monde a représenté un grand bonheur pour l’artiste de Sonora qui a partagé le mois dernier un message émotionnel où elle a exprimé ses sentiments après être devenue mère pour la première fois.

Pour moi, par-dessus tout, 2020 est l’année où tu es né Liam et je suis devenue maman. 2020 est ma famille, le plus grand moteur et l’illusion de se battre et de croire en une nouvelle année plus heureuse et meilleure pour tous. Je vous souhaite que cette 2021 vous ayez quelque chose pour quoi vous battre et en quoi croire et que la lumière et la santé soient avec vous et vos familles. Merci d’avoir partagé ce 2020 », a écrit Fer le 31 décembre sur Instagram.