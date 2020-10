Il y a deux jours, j’ai reçu un wedge de heavy metal géant de Sony. Le plus grand côté contenait une caméra et un écran 4K de 15,6 pouces.

Je l’ai branché sur un puissant ordinateur de jeu et j’ai lancé la première démo. Un petit Volkswagen Atlas finement détaillé s’est matérialisé devant mon visage – et lorsque j’ai appuyé sur un bouton, il a flotté juste hors de l’écran. Quelques minutes plus tard, je regardais une anime girl de 4 pouces de haut danser son cœur à l’intérieur de l’engin de Sony, tapotant ses pieds sur un sol de miroirs hexagonaux. C’est la magie de la 3D stéréoscopique.

Le coin est le nouvel écran de réalité spatiale de Sony, et ce n’est pas à distance une nouvelle idée – il s’agit simplement de la dernière tentative de l’industrie de créer un soi-disant «affichage holographique» pour les créateurs de contenu du monde qui aimeraient voir leurs objets numériques et les dessins apparaissent dans leur espace physique. Ce n’est pas non plus le moins cher à 5000 $ – un miroir 4K de 15,6 pouces coûte 3000 $ et permet à plusieurs personnes de voir ces images simultanément.

Mais Sony affirme que la combinaison d’une caméra ultra-rapide de suivi du visage et des yeux, d’algorithmes en temps réel et d’objectifs lenticulaires extrêmement fins et précisément ajustés fournit une image plus claire que n’importe quel écran précédent. Et même si je n’ai pas de concurrent à essayer côte à côte, et que je ne peux pas vous montrer d’exemples sur votre écran d’ordinateur 2D, les démos de Sony étaient pour la plupart assez impressionnantes.





Une vidéo en gros plan que j’ai prise en déplaçant mon téléphone, juste pour montrer comment les lentilles lenticulaires offrent différentes perspectives pour chaque œil. GIF: Sean Hollister / The Verge

Je dois admettre que l’illusion est facile à briser. Vous regardez dans un diorama virtuel d’environ 13 “sur 6” sur 5 “selon mes estimations, et tous les objets virtuels plus profonds ou plus hauts que cela seront simplement coupés par les bords de l’écran. Si vous vous penchez trop près ou trop loin d’un côté, la caméra de Sony ne peut pas vous suivre et l’effet 3D peut trembler et disparaître. L’image a également tremblé lorsque ma femme a essayé d’avoir un aperçu à mes côtés. Peut-être que la caméra ne peut pas suivre plusieurs personnes.

Mais ces limitations ne m’ont pas empêché de compter chaque pavé dans une belle scène de bistrot, scrutant le restaurant avec ses minuscules chaises et tables en bois – chacune avec ses propres accoudoirs en métal incurvés et ses lattes individuelles – admirant des détails comme les paniers de plantes suspendus les lampadaires et les guirlandes de lumières colorées enjambant la rue, et presque suffisamment penchés pour voir à travers l’arche de droite.

Les images plates ne lui rendent pas justice. Imaginez s’il s’agissait d’un diorama devant vous. Photo: Sean Hollister / The Verge.

Plus tard, j’ai pu admirer un Ghostbusters Ecto-1 dans toute sa splendeur, avec un intérieur complet, un volant à double monture, des tas de poignées et des garnitures chromées brillantes reflétant une source de lumière en temps réel, et 31 lumières entièrement fonctionnelles, y compris ses œillères tournantes et ses feux arrière de fusée. Cette démo (et l’écran) sont également compatibles avec le contrôle gestuel Leap Motion pour 3D, même si je l’ai trouvé un peu délicat.

Personnellement, je pense déjà que vous pouvez avoir une bien meilleure idée des objets virtuels avec un bon casque VR qu’un écran comme celui-ci, mais Sony affirme que son public cible voulait un moniteur stationnaire qui puisse vivre sur son bureau.

Choisiriez-vous cela sur un casque VR?

La plupart des démos ont été construites dans Unity, bien que Sony indique qu’il dispose d’un SDK pour Unity et Unreal, et qu’il devrait être facile de porter du contenu VR depuis l’une ou l’autre des plates-formes. La société affirme que l’écran 4K 500 nits prend en charge 100% de la gamme de couleurs Adobe RVB, et bien que Sony recommande au moins un Intel Core i7-9700K et Nvidia GeForce RTX 2070 Super ou mieux pour piloter l’écran, il est livré avec son propre système de haut-parleurs 2.1 intégré qui devient assez fort (et a des boutons de volume dédiés sur le bord supérieur).

Sony dit qu’il a déjà semé le nouvel écran avec des ingénieurs d’entreprises telles que Volkswagen, des cinéastes comme son propre studio Ghostbusters Ghost Corps, et «l’un des plus grands cabinets d’architectes au monde». Mais la société ne veut pas limiter l’adoption potentielle aux partenaires – elle ouvrira des ventes directes à tous ceux qui pourraient en vouloir une sur son propre site Web en novembre.

Vous pouvez l’utiliser comme un moniteur plat à la rigueur, mais les lentilles lenticulaires le font paraître assez basse résolution de cette façon. Photo: Sean Hollister / The Verge

Vous pouvez également vous inscrire pour assister à une démo virtuelle le 22 octobre à 15 h HE, même si je ne peux pas imaginer que cela vous aidera vraiment à vous décider sur un écran que vous devez voir en 3D.