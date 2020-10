Il se sont mariés! Scarlett Johansson et Colin Jost en secret | AP

Après s’être fiancée en mai 2019, Scarlett Johansson et Colin Jost Ils se sont mariés le week-end dernier, entourés uniquement de leur famille et de leurs proches lors d’une cérémonie très intime.

Scarlett Johansson et Colin Jost sont enfin mari et femme, comme l’a rapporté ce jeudi, l’heureux couple s’est marié le week-end dernier en secret avec un cérémonie intime après avoir commencé leur relation en 2017 et se sont fiancés il y a un an et demi.

Cette annonce est venue de la main de Meals on Wheels America, une organisation qui lutte contre la faim et l’isolement des personnes âgées, puisque comme ils l’ont souligné dans leur profil, le couple a collaboré avec eux en leur offrant l’actualité de leur mariage exclusivement pour attirer les gens vers le profil des médias sociaux et ainsi réaliser une collecte de fonds.

Sans aucun doute, cette nouvelle a fait une grande impression parmi ses partisans, car ils l’avaient très bien cachée et personne n’imaginait que cela se produirait.

Nous sommes ravis d’annoncer la nouvelle que Scarlett Johansson et Colin Jost se sont mariés ce week-end lors d’une cérémonie intime avec la famille et les proches les plus proches, en suivant les précautions de sécurité COVID-19 comme indiqué par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies “.

Votre souhait de mariage est de contribuer à faire une différence pour les personnes âgées vulnérables pendant cette période difficile. Pensez à faire un don pour célébrer avec l’heureux couple », lit-on dans le post sur Instagram.

Comme vous vous en souvenez, Johansson et Jost se sont fiancés en mai 2019 après deux ans de relation et la belle actrice portait sa spectaculaire bague de fiançailles avec un bijou de 11 carats pour la première fois en juillet de la même année, lors de sa participation régulière au Comic-Con de San Diego.

Selon l’actrice dans une interview avec Ellen DeGeneres, la proposition était quelque chose de totalement inattendu et spécial.

Il a réussi. Il a monté toute une scène de James Bond. C’était incroyable. Il est très charmant, très attentionné et romantique. Mais oui, j’ai été surpris. Même si vous imaginez à quoi ressemblera ce moment, c’est toujours un beau moment. “

Il est à noter qu’il s’agit du premier mariage de Jost, alors que l’actrice qui incarne la veuve noire dans les films The Avengers s’est déjà mariée deux fois auparavant, à l’acteur Ryan Reynolds entre septembre 2008 et décembre 2010 et à Romain. Dauriac entre 2014 et 2017.

De plus, avec la seconde, dont elle a divorcé la même année où elle a commencé à sortir avec son mari actuel, elle partage une fille de six ans nommée Rose Dorothy Dauriac.

C’est en 2017 que Colin Jost et Scarlett Johansson Ils se sont rencontrés lors d’un programme Saturday Night Live auquel elle était invitée et il semble que c’était un coup de cœur inévitable, car il n’a pas fallu longtemps pour commencer à se fréquenter et à se fréquenter de plus en plus.

Rien que pour novembre 2017, une série de photographies est apparue qui confirmerait qu’il y avait quelque chose de bien plus qu’une simple amitié entre eux, puisque les deux célébrités apparaissaient en train de s’embrasser au milieu de la rue de New York, ce qui confirmait ce que tout le monde soupçonnait déjà.

C’est ainsi qu’après quelques mois à garder leur relation “ secrète ”, Scarlett Johansson et Colin Jost a finalement pris la parole et grâce au gala-bénéfice annuel organisé par l’American Museum of Natural History, nous avons pu le confirmer à coup sûr, car le couple a posé pour la première fois en couple en arrivant à l’événement.

