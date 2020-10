Il traite Andrea Escalona de menteur, Lambda García va à l’encontre du conducteur | INSTAGRAM

Le célèbre acteur et animateur de télévision de San Ángel, Lambda García, a explosé contre l’animateur de la célèbre émission matinale, Andrea Escalona, ​​et sur les forums de “Aujourd’hui” il l’a humiliée en la traitant de «menteuse» devant le bel et talentueux acteur, David Zepeda.

Ce qui s’est réellement passé, c’est que, Andrea, fille de Magda Rodriguez, la productrice du programme, dans l’une des pauses, elle a enregistré des histoires pour Instagram avec le bel acteur et après l’avoir rempli de compliments, elle lui a demandé s’il y avait quelqu’un qui l’aimait plus qu’elle, à laquelle il a catégoriquement nié l’interrogatoire, déchaînant la jalousie de Lambda.

Qui t’aime plus que moi? “Demanda Andrea à David.” Personne d’autre que toi “, répondit le bel acteur, faisant intercéder Garcia et dire à Andrea qu’elle était une menteuse, car bien sûr il y avait des gens qu’elle l’aimait beaucoup plus qu’elle ne l’aimait, étant meilleure dans les divertissements.

Et, donnant l’exemple clair de la mère de Zepeda, de ses tantes, oncles et autres parents, ils aiment l’acteur plus que le célèbre animateur, alors elle a répondu à Lambda qu’il était “jaloux”.

“Quel mensonge. Bon, beaucoup de gens, sa mère, sa famille », a déclaré Garcia agacé, et du côté d’Escalona, ​​Zepeda l’a défendue de cette façon:« Andy m’aime beaucoup et c’est ce qui compte, spoilers », un argument qui a été complété par un« est jaloux »d’Andrea.

De toute évidence, l’ensemble du «procès» médiatique n’était qu’une blague, car on peut voir tous les participants s’amuser, rire et autres.

Il convient de noter que, récemment, Andrea Escalona a surpris ses collègues et les producteurs de l’émission matinale de Televisa «Hoy», après être apparue sur le plateau avec une robe violette ajustée et séduisante, provoquant des soupirs et des milliers d’émotions.

Elle est responsable de laisser le public du programme à bout de souffle, et plus tard tous ses followers sur les réseaux sociaux, en se présentant avec une tenue s3nsual et flirty qui a surpris tout le monde par sa beauté, en plus de montrer sa taille cadrée et longue et des jambes toniques.

Très en phase avec les tendances du monde de la mode, la communicatrice portait une robe violette, ajustée qu’elle n’utilisait qu’un peu plus haut que son genou, profitant du fait que c’est toujours la saison idéale pour les porter, puisque la chaleur n’est pas partie Complètement, et pour compléter sa tenue, elle a décidé de porter une veste en jean à manches bouffantes.

La carte postale a suscité des milliers de réactions parmi ses followers et fans les plus fervents qui ont partagé de tendres messages dans sa publication: “Quelle belle communicatrice, Pretty Princess”, “Je suis fan 1 de ta beauté, je t’admire beaucoup”, “Belle comme toujours”, parmi autres.

De même, la publication sur Instagram a rassemblé plus de 30 600 «likes», et il ne reste qu’un jour à être postée.

Andrea Escalona est très reconnue par ses followers grâce à ses tenues emblématiques, prouvant à chaque occasion que, s’il y a quelqu’un qui, toujours à la dernière tendance dans le monde de la mode, c’est elle.

De plus, chaque fois qu’elle le peut, elle montre son abdomen en acier travaillé, ce qui lui permet de porter la tenue qu’elle veut de la meilleure façon, et elle sait que quoi qu’elle décide de porter, elle aura l’air phénoménale et ce n’est pas nécessaire. portant des accessoires exagérés loin de là, la conductrice a toujours été caractérisée par sa simplicité, mais façon emblématique de s’habiller et de porter ses belles tenues.