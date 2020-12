Il veut être papa! Maluma se révèle et est comblé de propositions | AP

Au chanteur colombien Maluma Ils l’ont inondé de messages provocateurs pour faire de lui un père lorsqu’il a annoncé qu’il aimerait être père, quelque chose qu’il avait sûrement déjà en tête se produirait, car il ne fait aucun doute qu’il est l’un des hommes les plus irrésistibles.

Et ce n’est un secret pour personne que Maluma est l’un des chanteurs du genre urbain les plus recherchés pour son physique, ses chansons flirty et essentiellement à chaque fois qu’il apparaît torse nu.

Il ne fait aucun doute que nous connaissons tous quelqu’un qui souhaite également être le père de ses enfants, donc une photo qu’il a partagée le mois dernier, où il pose avec son filleul et leur demande s’ils le voient comme un père dans le futur, réveillant ainsi les propositions les plus audacieuses de ses fans.

Comme nous l’avons mentionné, le Colombien a partagé une photo portant Máximo, le bébé de Pipe Bueno et Luisa Fernanda W, dans ses bras, avec qui Maluma entretient une relation assez étroite pour laquelle il a été nommé son parrain.

Comme prévu, cela a amené ses millions d’adeptes à l’appeler divers surnoms tels que “papacito” ou à lui demander combien d’enfants il voulait réaliser leur souhait.

Voici mon filleul Máximo. Au fait, comment me voyez-vous en tant que papa? », A déclaré Maluma dans l’image.

De la même manière, ses partisans étaient favorables à ce qu’il devienne père, même le fanatique qui a commenté qu’il l’a toujours vu comme le père de ses enfants ne manquait pas.

Tu es déjà papa sans avoir besoin d’enfants »,« Où dois-je signer? »,« Je suis bénévole »,« Je m’inscris pour être mère »,« Je t’imagine toujours comme le père de mes enfants »et« Je te vois le père de mes enfants », sont quelques-uns des nombreux commentaires qu’il a reçus dans la publication de novembre.

La publication a fait sensation parmi ses plus de 55 millions d’abonnés et compte jusqu’à présent plus de 3 millions de likes et d’innombrables commentaires où les compliments et bien sûr les compliments envers le chanteur ne s’arrêtent pas.

Cependant, bien qu’il n’ait pour le moment que des animaux de compagnie qu’ils appellent des «toutous», l’interprète de «Happy the 4» a précédemment exprimé son désir de devenir père.

J’aimerais avoir une famille. Ayant beaucoup d’enfants, je veux être un jeune père, oui, je ne veux pas attendre longtemps pour être papa. Je veux en profiter, je veux profiter de mes enfants. Ce sont les plans, mais pas pour le moment. Seuls les enfants étrangers », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec le programme Hoy.

Cependant, pour le moment, il semble que Maluma Elle profite de son succès en tant que chanteuse et en tant qu’adulte de 26 ans, à la recherche du partenaire idéal pour fonder sa famille, bien que beaucoup de ses fans se portent volontaires.

Il est à noter qu’après sa rupture avec le mannequin Natalia Barulich, la chanteuse n’a pas présenté publiquement un nouveau partenaire sentimental, malgré le fait qu’il y a quelques semaines il a été capturé très bien accompagné aux États-Unis.

D’un autre côté, il est devenu connu il y a quelques jours que Maluma Il profite de vacances, mais jusqu’à présent le lieu paradisiaque est resté réservé, cependant, certaines fuites de l’environnement voisin de Maluma assurent que l’artiste n’a pas débarqué uniquement avec sa mère, mais aurait également été accompagné d’une jeune femme.

En fait, on dit que la nouvelle fille serait Susana Gómez, qui dans ses réseaux a partagé une photo avec la mère de Maluma, Mar Arias.

Et c’est que même s’il n’y a toujours rien de confirmé en termes de nouvelle romance dans la vie du chanteur de 26 ans, ce qui est certain, c’est qu’il serait apparemment trop tôt pour Maluma d’envisager de se montrer aux côtés d’une nouvelle petite amie.

