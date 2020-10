Il vient avec tout! Gaby Platas promet de faire un effort dans «Me Caigo de Risa» | INSTAGRAM

L’actrice et comédienne Gaby Platas a toujours été reconnue pour son incroyable charisme et sa façon particulière de faire les choses, car il est bien connu que depuis qu’elle a commencé avec sa participation à la télévision mexicaine, elle s’est démarquée grâce à ses phrases comiques et son attitude. toujours positif

A cette occasion, la belle et talentueuse Mexicaine, dans sa plus récente participation à l’émission de l’emblématique Channel 5, “Je tombe de rire”, Il a précisé à partir de son compte officiel sur Instagram, qu’il espère qu’ils ont remporté des prix parce qu’il allait avec tout pour gagner

La publication est accompagnée de 10 photographies où elle et ses autres collègues apparaissent, prêts à accomplir leurs tâches, juste avant de terminer leurs improvisations.

Quelque chose qui a impressionné les adeptes et les fans de Platas, c’est sa tenue intrépide, car elle s’est avérée être quelque chose de tellement hors du commun, qu’elle a déclenché des centaines de commentaires sur les surprises qu’elle a provoquées, dans son excellent contenu.

Gaby est apparu dans un ensemble entièrement noir, un chemisier à manches longues à col roulé, s’associant parfaitement à un short noir.Cependant, ce qui a attiré l’attention du public, ce sont les décorations intrépides du short.

Une ceinture style harnais, tout aussi noire, avec des clous dorés, ainsi qu’un style jarretière, qui complète sa ceinture, sur l’une de ses jambes, a laissé ses fans le plus surpris, eh bien, c’est ben On sait que Platas, porte généralement des tenues très décontractées et plus sobres.

Et on ne dit pas que c’est faux, on en fait simplement mention car, les surprises au sein des réseaux sociaux se sont tout de suite vues, puisque, comme nous l’avons mentionné, les vêtements qu’il porte régulièrement sont moins sexy.

Et clairement, les commentaires de ses admirateurs faisant valoir à quel point elle est belle et s3nsu @ l avec sa tenue, ne manquaient pas, ainsi que les emojis de cœurs de toutes les couleurs possibles, atteignant près de 7 mille ” J’aime”.

Rappelons que c’était récemment la première de cette nouvelle saison du programme comique “Me Caigo de Risa”, plus précisément le 21 septembre, dans la nuit, depuis lors, tant l’argent que les autres responsables du programme ont fait rire le plus spectateurs chez eux.

Avec la famille dysfonctionnelle à laquelle participent Gaby Platas, Poncho Borbolla, Ricardo Fastlicht, Mariana Echeverría (enceinte) et Regina Blandón, entre autres, avec Faisy comme chef d’orchestre, Lalo Suárez, Yahir Vega et Virginia Ramírez sont en charge de la production.

Il est à noter qu’en plus des conditions de sécurité sanitaire dues à la contingence globale, toutes les dynamiques qui sont menées ont été modifiées, de faire les tests nécessaires aux invités du programme, aux jeux changeants et, avant que la dynamique ne soit plus de contact physique, il y a maintenant 30 nouveaux jeux.

De la même manière, les responsables de l’émission ont avoué que toute cette nouveauté consistait à sortir de la zone de confort, sous l’argument qu’ils adoraient improviser dans la production et sans aucun doute c’est quelque chose que nous allons raconter à leurs respectifs. petits-enfants, ce n’est pas une tâche facile d’enregistrer un programme, d’avoir six saisons et plus tard d’enregistrer une pandémie.

Rappelons que Gaby Platas est reconnue par le public mexicain pour avoir participé au programme à succès «Otro Rollo», où elle a travaillé main dans la main avec Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos et Mauricio Castillo.

Il y a encore quelques semaines, dans une vidéo pour la chaîne YouTube de “Las Estrellas”, la même Gaby Platas en compagnie de son amie Roxana Castellanos, a partagé avec le public des confessions amusantes sur les croquis réalisés dans “Otro Rollo”, oui vous êtes intéressé, nous vous la laissons ci-dessous, vous tomberez de rire.