Il y a déjà une date à laquelle la reine Elizabeth abdique le trône

La reine Elizabeth est l’une des figures qui a rompu avec tous les paradigmes, elle a été considérée comme l’un des monarques les plus anciens du monde à la fois par son âge et par ses années au pouvoir à la tête de la couronne britannique.

À 94 ans, la monarque n’a toujours pas donné d’indications claires sur sa possible démission du trône, malgré son âge avancé, cependant, 2021 pourrait être définie comme l’année où elle a finalement Reine Isabel abdiquer le trône.

Ce serait un grand moment historique qui serait vécu l’année prochaine, le monarque céderait enfin au trône qui occuperait l’un des membres de sa famille, bien que de droit cela correspondrait à Charles de Galles, fils aîné de la reine Elizabeth, la vérité est que beaucoup de choses peuvent arriver.

La montée en puissance de Charles Spencer a été entourée de beaucoup de controverses et même de doutes quant à sa capacité à occuper le commandement de l’Angleterre et à quelles conditions il le fera, sachant qu’actuellement sa popularité n’est pas exactement dans un bon moment, comme cela s’est passé. dans les derniers jours.

La vérité est que maintenant les rumeurs sur la démission du souverain d’Angleterre se renforcent, et on parle même d’une date et d’une année qui seraient plus proches que prévu.

Certains rapports indiquent que le chiffre le plus élevé aujourd’hui de la noblesse, Isabel J’attendrais son prochain anniversaire le 21 avril 2021 pour céder le trône au nouveau roi, ont révélé certains experts en matière de royauté.

Ils soulignent que cette théorie prend une plus grande force après Reine Isabel il a arrangé «une série de tâches diverses sur son fils, le prince Charles», comme suggéré par Robert Jobson ou Jack Royston, l’un des biographes royaux. Il a affirmé: “Il atteindra le point où il aura tout donné à Carlos.”

Un reportage aurait un grand impact sur la reine.

Pendant de nombreuses années, il y a eu des spéculations sur le moment où le monarque a finalement décidé de quitter le trône, l’année 2002 a été l’une des dates clés où ils pensaient que cela se produirait, dans le cadre de son 50e anniversaire à la tête de la couronne.

Cependant, ce n’était pas comme ça, puisqu’Elizabeth Marie (la reine Elizabeth) a continué son règne pendant plusieurs années, une décision qui n’aurait peut-être pas changé jusqu’à aujourd’hui si ce n’était un fait qui a choqué le royal.

C’est le départ de la marraine de l’un de ses petits-enfants, le prince Harry, fils de Carlos et mari de Meghan Markle.

Lady Celia Vastey, qui a perdu la vie à l’âge de 71 ans, et était l’une des personnes les plus aimées de la reine, selon les causes révélées par le Daily Telegraph, évoquent une “mort naturelle” survenue samedi dernier. “Il a péri subitement, mais paisiblement.”

C’était une personne très proche de la royauté, marraine du duc de Sussex et amie proche de la reine Elizabeth, elle était présente au baptême du prince Harry et à divers événements scolaires au cours de son enfance.

Pendant ce temps, une autre des controverses au milieu de tout cela, est la place que Camila occupera après l’ascension de Carlos au trône d’Angleterre.

Comment sa femme, la duchesse de Cornouailles aurait-elle le droit au titre de «princesse de Galles» cependant, est quelque chose qu’elle a décidé de ne pas utiliser en raison de la référence qu’elle a avec la défunte «Lady Di», comme l’a révélé son biographe, c’est quelque chose qui Cela lui fait peur et encore plus en ces temps où l’acceptation des deux serait à un niveau très bas comme l’ont révélé certaines enquêtes.