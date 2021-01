Il existe des preuves d’une histoire d’amour entre Shakira et Alejandro Sanz | INSTAGRAM

A partir du moment où les grands interprètes de la pop en espagnol, Shakira et Alejandro Sanz ont décidé d’enregistrer ensemble en 2005 la chanson “La Torture”, incluse dans le sixième album studio du colombien, “Oral Fixation Vol. 1”, le les artistes jouissent d’une grande amitié, et le public ne se lasse pas de les imaginer dans un relation amoureuse ensemble.

Et c’est qu’en réalité, dans la vidéo officielle de la chanson susmentionnée, les deux ont montré une grande alchimie, ce qui a rapidement provoqué une série de spéculations sur une éventuelle romance entre l’Espagnol, qui venait de mettre fin à sa relation avec Jaydy Michel. , et le Colombien, qui à l’époque maintenait un engagement avec Antonio de La Rúa.

Cela avait été gardé dans l’oubli, car les deux continuaient dans leur vie amoureuse respective loin l’un de l’autre, jusqu’à il y a quelques semaines, lorsqu’une série de vidéos révélait une possible romance, ou du moins une grande attraction entre les deux. chanteurs, qui va au-delà d’une simple amitié, car dans les clips, vous pouvez flirter entre eux.

Et comme d’habitude, c’est via Twitter que certains contenus ont été publiés, dans les clips, vous pouvez voir les chanteurs dans différentes situations et partager des messages où il y a un flirt évident, vous pouvez également voir certaines occasions dans lesquelles Sanz Il tire sur la belle et talentueuse Shakira, qui répond à ses questions, parfois coquette et même un peu timide.

Le premier clip raconte une conversation dans laquelle ils parlent d’une chanson que Shakira aurait écrite à Antonio de la Rua, qui était son représentant et partenaire de 2000 à 2010, et qu’elle a finalement affronté au tribunal.

“J’ai adoré la chanson qu’Antonio a écrite pour lui”, dit Sanz, “Vous l’avez aimé?”, A répondu Shakira. “Beaucoup. Très beau, ils ne m’ont jamais écrit une chanson comme celle-ci », a assuré l’auteur-compositeur-interprète. «Moi non plus», ajouta l’interprète de Eyes comme ça en jouant avec ses cheveux et en touchant ses lèvres.

Mais la conversation ne s’est pas arrêtée là: “Eh bien, que pensez-vous si nous écrivons ces chansons”, demande Sanz. “Bien sûr, comme ça on ne meurt pas sans que quelqu’un nous ait écrit une chanson”, dit le Barranquilla. “C’est vrai. Est-ce que tu le sais? J’aurais aimé que vous m’écriviez une chanson comme ça. Vous avez beaucoup de talent », conclut le madrilène.

Dans une deuxième vidéo, nous pouvons voir Shakira sur une autre scène, également enregistrée par Alejandro, qui lui dit: «Pourquoi es-tu si jolie? Eh bien, cette question aura été posée plusieurs fois », répond Shaki avec un sourire timide.

Enfin, dans une autre vidéo, dans laquelle ils apparaissent dans l’éventuel studio où ils ont enregistré la chanson ensemble, les chanteurs parlent de sujets tels que la sensualité, la beauté et l’art.

«Je m’appelle Shakira Isabel», dit Shakira, «Bonjour, ravie», répond Sanz. “Bonjour, ravie de vous rencontrer, un plaisir” répondit-elle. “Hé, ne me touchez pas là-bas, la s * nsuality fait-elle partie de votre quotidien ou simplement de votre vie professionnelle?”, Dit l’espagnol auquel la star répond “Je ne sais pas”

Je pense que oui, sensualité … enfin, je ne sais pas, l’empire des sens … », a ajouté le musicien.

«Oui, le sensoriel et le s * nsual … C’est le peu qu’il nous reste dans la vie, non? Comme pour sentir que l’on est vivant, il y a de la beauté, du sensoriel. Tous les autres sont des enfants de deux parents: beauté et sensoriel. En d’autres termes, l’art est un enfant de ce mariage, non? », Mentionne-t-elle.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas manqué l’occasion de discuter de la question, alors que certains affirmaient que l’attirance entre eux était indéniable, il y en a eu qui prétendent que les vidéos ont été mal interprétées par le public, créant des scandales sans aucun sens.