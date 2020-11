Il y a Kailani!, Aislinn Derbez et sa fille adoucissent les réseaux | Instagram

Kailani, fille d’Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann Elle a fondu Instagram avec tendresse grâce à sa mère, qui a décidé d’enregistrer un moment épique de la petite fille et de le partager avec ses followers.

Aujourd’hui, la belle actrice a partagé sur ses histoires Instagram un moment très personnel dans lequel sa fille Kailanni mange et a lancé le débat autour d’un dossard.

Aislinn Derbez a décidé d’interroger sa fille sur les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas porter de bavoir et la petite Kailani n’a pas hésité un instant à répondre à maman comme une diplômée.

Il faut porter un bavoir, peux-tu m’expliquer pourquoi tu ne veux plus porter de bavoir?, A demandé la belle Aislinn Derbez à sa fille.

La jolie fille de Mauricio Ochmann a fait remarquer à sa mère avec sérieux qu’elle ne porte plus de bavoir et qu’elle ne l’utilise plus car c’est une grande fille.

Je suis une grande fille, je ne porte plus de bavoir, dit Kai à sa mère.

L’enregistrement permet à l’enfant de deux ans d’être considéré comme un produit de la relation de l’actrice avec Mauricio Ochmann assis et mangeant, une assiette rose et un verre à boire sont visibles sur la table. Pendant que maman et fille discutent, Kailani mange toute seule comme la grande fille qu’elle prétend être très belle avec ses yeux clairs et ses cheveux longs.

Apparemment, la fille d’Eugenio Derbez a trouvé la situation très drôle et a décidé de la partager sur le célèbre réseau social avec un emoji d’elle-même pleurant de rire et la phrase “Voulez-vous m’expliquer pourquoi vous ne voulez pas porter de bavoir?”

La belle Kai a toujours capturé les yeux depuis sa naissance, d’abord pour être la fille de deux belles célébrités, qui étaient considérées comme l’un des couples les plus aimés au milieu du spectacle et l’autre pour leur beauté et leur charisme.

La petite-fille mignonne d’Eugenio Derbez est toujours apparue souriante sur les réseaux sociaux et c’est quelque chose qui a vraiment fait fondre les adeptes de ces célébrités. Le mignon Kailani Ochmann Derbez Elle est également devenue célèbre pour être membre de la famille Derbez et ne pas avoir l’énorme ressemblance que sa mère et ses oncles ont avec Eugenio Derbez, tout semble indiquer que la belle Kai ressemble plus à un père.

Depuis son plus jeune âge, Kai a été assez peu exploratrice, car cette blonde a voyagé dans différentes parties du monde en tant que mère et père lorsqu’elle avait encore quelques mois, pour le célèbre couple sa petite fille n’a jamais été un obstacle au voyage.

Et si c’était un vrai scandale, c’était quand il a été révélé que la belle actrice et le protagoniste d’El Chema avait mis fin à leur relation.

Ses adeptes ont été fascinés par la façon dont ils l’ont fait et par l’amour et le respect qu’ils ont toujours les uns pour les autres; En plus d’être séparés, ils restent généralement en contact permanent et sortent même ensemble pour partager du bon temps avec leur fille. Pour les deux, il est plus que clair que Kailani est leur priorité et ils entretiennent une belle relation pour elle.

José Eduardo Derbez, frère de Aislinn derbez Il a souligné que son mariage s’était terminé comme révélé par son émission de télé-réalité familiale De Viaje con los Derbez; de son côté, Eugenio Derbez a révélé qu’Aislinn ne voulait pas divorcer.

Malgré le fait que cela ait été un processus difficile pour le couple, il y a ceux qui assurent que la belle actrice est déjà en train de reconstruire sa vie et a une histoire d’amour.

Mauricio Ochmann a également été lié à de belles femmes après leur séparation; cependant, rien de ce qui a été vérifié jusqu’à présent.