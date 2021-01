Ils affirment qu’Antonella Roccuzzo a apporté des changements à son visage | Instagram

La belle Antonella Roccuzzo a attiré l’attention grâce à une vidéo qui a été partagée sur YouTube où ils affirment qu’il a subi certains ajustements esthétiques sur son visage, est-ce vrai?

Lionel Messi est considéré comme l’un des plus grands footballeurs d’Argentine, en plus d’en être un dans le sport, il est également devenu une célébrité à la télévision et sur les réseaux sociaux, cependant sa partenaire Antonella Roccuzzo, épouse et mère de ses trois petits enfants Elle s’est également fait connaître grâce à la popularité de son propre mari.

De nos jours, les paires de footballeurs gagnent en popularité auprès des internautes, notamment grâce à la technologie et aux applications, comme dans son cas, Instagram peut immédiatement transformer n’importe qui en célébrité et influenceur, en l’état. en cas de Antonella Roccuzzo et d’autres épouses de stars du football.

C’est le 14 décembre 2020 qu’une vidéo intitulée “Le changement surprenant d’Antonella Roccuzzo” a été partagée, elle a été lancée sur la chaîne YouTube de Qué Mañana!, Nous la partagerons tout de suite avec vous.

Antonella Roccuzzo a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux et a reçu plusieurs critiques pour des retouches apparentes sur son visage », décrit la vidéo.

D’après ce que l’on peut voir dans la capsule vidéo, les pilotes font des comparaisons avec deux photographies sur lesquelles apparaît l’épouse de Leo Messi, l’une des images est en fait une vidéo du même Antonella Roccuzzo partagé sur son compte Instagram le 11 décembre 2020, trois jours avant la publication de la vidéo, nul doute que les comparaisons et critiques ont commencé immédiatement.

# 2020iswild, et aujourd’hui “The Wilds” en avant-première sur @primevideoes Une série qui traite d’un groupe de filles qui se découvrent et que chacune doit faire face à ses problèmes (anxiété, boulimie, dépression …) quand elles ils sont piégés sur une île déserte », la description vidéo d’Antonella.

Apparemment, la belle femme d’affaires fait la promotion de cette série car elle a également traversé des moments difficiles au cours de l’année 2020, ils étaient si forts qu’elle a fini par aider un psychologue pour qu’elle puisse l’aider avec sa dépression, cependant, les internautes étaient de peu d’intérêt. Ils ont immédiatement commencé à la critiquer pour avoir déclaré qu’elle ne lui ressemblait pas, cela a été confirmé lors de la vidéo de l’émission Qué Mañana!.

De nos jours, il est quelque chose de la chose la plus courante que les femmes et les hommes subissent certains arrangements esthétiques, ceci principalement pour améliorer l’estime de soi, parfois ce sont des indications médicales et d’autres plus pour la simple vanité qui est bien sûr la plus valable.

Grâce à la technologie, cela arrive plus souvent que prévu, même si c’est généralement plus visible sur les réseaux sociaux, en particulier parmi les grandes célébrités et stars de la série, ainsi que dans le monde de la mode.

Bien que ce soit normal pour être une personnalité publique, c’est quelque chose qui attire immédiatement encore plus l’attention lorsque vous êtes l’épouse ou le mari d’une célébrité, dans ce cas. Antonella Roccuzzo Cependant, elle n’a pas échappé aux critiques, qu’elle ait toujours réussi ou non à être aussi belle que possible, surtout fraîche et encore plus amoureuse de son mari.

Comme Roccuzzo, une vague de nouvelles célébrités grâce à leurs maris qui réussissent dans le sport est née, cela est sans doute devenu à la mode avec la chanteuse et ancienne membre du groupe britannique “Spice Girls” Victoria Beckham, même si elle était également déjà célèbre , On pourrait dire qu’il a acquis un peu d’influence pour pouvoir prendre soin des couples d’athlètes en ces temps.

