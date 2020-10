Ils affirment qu’Itatí Cantoral s’est retrouvé avec le visage paralysé | Instagram

Récemment, une nouvelle impressionnante de l’une des actrices les plus reconnues de tout le Mexique a été partagée Itatí Cantoral, prétendent que cela a mis fin à leur visage paralysé pendant que j’enregistrais encore.

Cet événement s’est produit quelques jours avant qu’il ne soit infecté par le coronavirus, certains affirment que dans une certaine mesure, c’était quelque chose de bénéfique pour le actrice parce qu’il a pu se reposer pendant deux semaines consécutives.

C’est à travers une interview pour un magazine renommé dans laquelle ils ont déclaré que Itatí Cantoral son visage était paralysé, à cause d’un excès d’acide hyaluronique injecté dans son visage.

Bien qu’aucune source n’ait été partagée ou que plus de détails aient été donnés qui ont révélé lesdites données, on sait seulement que la personne qui a donné ladite interview, le magazine TV Notes, affirme être proche de l’artiste et était présente lors de l’altercation.

Il y avait 16 questions qui ont été posées à cette personne dans lesquelles il a exprimé en détail ce qu’il avait vu dans Itatí Cantoral.

Malheureusement Itatí Cantoral, fait partie d’une guilde exclusive de célébrités qui ont choisi d’utiliser la chirurgie esthétique ou aussi les arrangements cosmétiques susmentionnés, pour maintenir leur «jeunesse» indépendamment du passage évident du temps.

Bien que l’on puisse dire que Itatí cantoral, reconnue pour son personnage de Soraya Montenegro dans la telenovela «María la del barrio», n’a pas été soumise au scalpel pour autant que l’on sache, elle a choisi d’utiliser d’autres méthodes pour maintenir et montrer sa peau plus jeune.

Selon le magazine, c’était une personne de production du projet auquel l’actrice participe actuellement, qui a raconté les détails du moment où son visage était paralysé, cela lui a également rendu difficile de faire certaines scènes, elle a également ajouté que le l’actrice est également venue ressentir de fortes douleurs sur son visage.

Il semble qu’on lui ait injecté plus que ce qu’elle a l’habitude d’en recevoir, dit cette source que ce n’était pas la première fois qu’on lui injectait ce type d’acide, qui aide à hydrater la peau pour la rendre plus jeune, Cependant, son utilisation en excès comporte également des complications.

Cette source déclare que Itatí Cantoral Elle a eu à souffrir de certaines douleurs telles que des brûlures, certains points de suture au visage et une forte douleur à tel point qu’elle ne pouvait pas supporter que ses traits soient touchés durement au moment du maquillage, en plus de l’absence d’expression de son visage qui était plus qu’évidente, en plus de ses compagnons de Cast sur les réseaux sociaux, ses fans l’ont également remarqué en se faisant remarquer et en la critiquant immédiatement.

L’actrice a dû accepter qu’elle avait fait certains “arrangements esthétiques” car sa situation était plus qu’évidente, en plus du fait qu’elle ne pouvait pas bouger son visage et exprimer des émotions en jouant, donc elle avait des complications lors de l’enregistrement de ses scènes, ils ont même dû faire quelques modifications et finir par être grondé.

Ce qui ressortait beaucoup, c’est que son visage était un peu enflé, et malgré les deux semaines qu’il a passées de l’infection, le gonflement n’a pas beaucoup baissé.

La source a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi de si belles femmes devaient recourir à ce type de tactiques pour maintenir leur jeunesse, affirmant que plusieurs fois au lieu de mieux paraître, elles finissaient par endommager non seulement leur physique mais aussi leur image de célébrité.

On ne sait pas si Itatí Cantoral Il continuera à pratiquer ou à injecter des choses dans son visage, mais il est plus qu’évident que c’est une leçon comme celle-ci qui dure toute une vie.

Au fil des ans, nous avons vu des cas intéressants d’actrices et de chanteuses ayant recours au scalpel pour conserver une apparence jeune, certaines étant plus que devinettes et d’autres assez discrètes.

Une femme sera toujours belle que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, il y a celles qui ont la possibilité d’améliorer leur apparence et c’est très bien tant qu’elles prennent soin de leur santé, j’espère que cette coutume n’exagère pas leurs traits car elles finissent seulement par être critiquées par leurs propres fans.

