Ils affirment que Kimberly Loaiza et Kenia vous sortiront célibataires ensemble!

L’une des rivalités supposées les plus fortes en matière de divertissement entre influenceurs a été entre Kimberly loaiza et Kenia Os, qui a eu un fort conflit il y a quelques années, affirment néanmoins qu’ils planifient une collaboration ensemble, en fait il y a ceux qui affirment qu’ils l’ont déjà prête.

Kimberly loaiza Il a commencé sa carrière il y a environ quatre ans, en même temps que Kenia Os, ce qui a coïncidé et ils ont décidé de profiter des rencontres avec Juan de Dios Pantoja pour faire grandir leurs chaînes YouTube respectives, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, donc cela s’est terminé. affectant leur amitié et leurs affaires ensemble, dans ce cas en tant qu’influenceurs.

Bien que certains affirment que le problème est survenu directement avec Juan de Dios Pantoja, les adeptes des deux chanteurs se sont immédiatement divisés dans l’équipe. Kenya Os et l’équipe de Kim Loaiza parlent rarement de ce qui s’est passé dans leurs comptes respectifs.

C’est Kimberly Loaiza qui, au début de l’année, a partagé une vidéo dans laquelle elle s’est excusée auprès de Kenia Os, à la suite du conflit avec Lizbeth Rodríguez et son mari maintenant Juan de Dios Pantoja, en raison des vives critiques qu’elle a commencé à recevoir ces jours-là, elle a compris que cela arrivé avec Kenya Os C’était quelque chose de similaire pour lequel il a décidé de s’excuser et de lui pardonner même si elle n’a pas demandé pardon.

Dans une vidéo où Kenia Os est apparu à côté du Golden Scorpion dans une interview, sa relation actuelle avec l’influenceur a été remise en question, à laquelle elle a mentionné qu’ils s’étaient déjà réconciliés et que tout allait bien entre eux, mais elle ne pouvait plus parler a propos.

Il y a quelques mois, une vidéo a été partagée dans laquelle il a déclaré que les deux chanteurs collaboreraient ensemble sur un nouveau single, la vidéo a été partagée le 3 septembre sur la chaîne YouTube Es Neta, et s’intitule: “EXCLUSIVA Se Confirma KIMBERLY LOAIZA ET LE KENYA VOUS FERA UNE COLLABORATION MUSICALE “, nous vous la présenterons immédiatement.

Dans la vidéo, plusieurs nouvelles de l’émission sont partagées, bien que toutes soient plus liées à divers influenceurs et youtubeurs, parmi lesquels Lizbeth Rodríguez et Kunno, plusieurs internautes sont enthousiasmés par cette supposée collaboration où il est déclaré qu’elle est plus que confirmée selon ce que mentionné dans la vidéo.

Même si personne n’est d’accord avec une collaboration kim-Kenia, ce serait un succès retentissant. PS: Kim a commencé à suivre le producteur Subeloneo de Bad bunny, et qui produit actuellement l’album kényan So Anything Could Happen », a écrit un internaute.

C’est à la minute 6h40 qu’il commence à parler de la collaboration des deux célébrités, selon ce qui précède, divers médias et plateformes l’ont apparemment confirmé.

Pendant longtemps, les adeptes des deux artistes ont regardé les opinions de chacun en raison de la séparation soudaine et problématique jusqu’à un certain point, à ce jour ces différends restent latents, bien que Kimberly Loaiza et Kenia Os n’aient pas commenté le À ce sujet, de nombreuses bouches devraient “se taire” avec cette collaboration ensemble, avec elle elles pourraient faire exploser Internet car ce serait comme dire que tout entre elles est déjà fixé.

Actuellement chacun est concentré sur sa musique, ses propres commerces et ses réseaux sociaux, pour sa part La Lindura Mayor a été très calme car elle attend son deuxième enfant qui sera un garçon, récemment ils ont partagé une vidéo où ils montraient de la fumée bleue se référant au sexe du bébé, Kima aura un jeune frère qu’elle adorera à coup sûr.

Kenia Os a été très occupée à modéliser et créer du contenu pour ses fans qu’elle adore et leur fait constamment savoir.

