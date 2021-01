Ils affirment que Kimberly Loaiza est maltraitée par son mari | Instagram

Il y a longtemps eu des spéculations sur les mauvais traitements infligés Juan de Dios Pantoja à l’égard de Kimberly Loaiza pendant cette période et malgré avoir montré des «preuves», le couple n’a pas continué à nier, récemment un vidéo où apparemment ils le mentionnent à nouveau lors d’une conversation.

Jusqu’à présent, le mariage composé de Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja est l’un des plus célèbres non seulement au Mexique mais dans d’autres pays, principalement en Amérique du Sud.

Depuis environ cinq ans, le couple a progressivement gravi des échelons dans l’industrie de la musique et aussi en tant que personnalités d’Internet, des deux qui se sont le plus démarquées malgré un peu moins de temps est Kimberly Loaiza elle-même, qui a surpassé Beaucoup à Juan de Dios, mais il a toujours été heureux comme elle de chacune de ses réalisations, il l’a d’ailleurs mentionné dans ses vidéos, que rien ne lui fait plus de plaisir dans ce monde que de voir sa femme réussir.

Cependant, il convient de mentionner que bien qu’il s’agisse de rumeurs, elles ne peuvent souvent pas être ignorées, car elles sont également toutes d’accord avec la même chose, c’est pourquoi elles finissent par attirer l’attention, bien que le couple s’accroche au fait qu’il n’y a rien de mal à leur relation.

C’était dans une vidéo qui a été partagée sur YouTube sur la chaîne Es Neta, la vidéo était intitulée “Venez à Juan de Dios maltraitant Kimberly Loaiza? Ils se moquent des cornes de Kimberly”, a déclaré la vidéo a été partagée ce 14 de Janvier, nous le partagerons avec vous tout de suite.

Il convient de noter que les admirateurs du couple ont immédiatement commencé à les défendre, tant qu’ils les laissent tranquilles en affirmant qu’ils ne devraient pas parler de choses du passé, en plus de cela, pour ce faire, ils devraient publier des preuves.

La vidéo mentionne une jeune femme qui a envoyé plusieurs messages au youtubeur qui pour “protection” n’a montré ni le nom ni la photo de la jeune femme qui prétend vivre en Italie mais être originaire de Cuba, elle mentionne qu’elle les a vus ensemble en un seul de ses voyages et que Juan de Dios Pantoja a fait Kimberly loaiza il l’a même poussée.

Parce que seul Juan doit être le méchant, il n’est pas parfait bien sûr, car tout le monde a tort, mais la relation appartient à tous les deux. Évidemment, Kim a aussi des erreurs, tout comme Juan, mais ce n’est pas pour cela qu’ils devraient les attaquer et c’est leur relation “, ont-ils écrit dans la vidéo.

Malgré le fait qu’il n’y a aucune preuve pour montrer ce qui est affirmé, nous sommes d’accord avec les fans du couple qu’ils devraient les laisser tranquilles, car le Kimberly loaiza Il a mentionné dans l’une de ses vidéos, lorsque leur réconciliation a été découverte, que les deux en sont venus à se battre comme n’importe quel couple, mais ils parviennent toujours à parler et à tout réparer, donc si le jeune fan a vu quelque chose comme ça, il est certain que plus plus tard, les deux ont réglé leurs problèmes relationnels.

Ce qui est plus qu’évident, c’est que Kim et Juanito, également connus sous le nom de Jukilop Pendant des années, ils ont eu une relation difficile, ils en plaisantent eux-mêmes, mais nous avons également vu à quel point ils sont adorables et amoureux, ce qui n’est pas quelque chose qui peut être nié si facilement.

Dans le cas où ils auraient effectivement des problèmes en tant que couple, ils ont le droit de garder cela privé pour trouver une solution ensemble, en tant que personnalités publiques, ils devraient être un peu plus prudents dans les lieux publics, mais qu’ils s’adorent c’est plus que clair.

