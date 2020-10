Ils affirment que Yuya est enceinte de son petit ami Siddhartha | Instagram

Il est possible que l’influenceur et youtubeur renommé Yuya attend son premier enfant à côté de son partenaire, le chanteur Jorge Siddhartha, car divers médias affirment qu’elle est Enceinte.

C’était à travers une publication sur son compte Instagram, dans laquelle certains utilisateurs et même les médias l’ont immédiatement interprétée comme une fenêtre possible, pour plus d’informations sur sa grossesse.

Mariand Castrejón du vrai nom du Influenceur Elle a été caractérisée par être une femme entrepreneuriale, charismatique et adorable, en gardant également discrètement certains problèmes personnels dans sa vie.

Yuya n’est pas la première célébrité ni sûrement la dernière qui préfère maintenir une certaine distance entre ses followers et sa vie personnelle, même si en fait il partage continuellement certains événements et situations qui se produisent dans son quotidien, il ne montre pas tout à ses fans également. que d’autres célébrités.

Au fil des ans Yuya Elle est devenue une célébrité dans tout le Mexique, non seulement pour la création de contenu sur YouTube, mais aussi pour sa personnalité et les photographies parfaites sur son compte Instagram officiel, elle est considérée comme l’un des plus grands influenceurs de tout le Mexique ainsi qu’un grande femme d’affaires.

Comme vous le savez bien, la jeune Yuya vit dans sa maison de Cuernavaca, Morelos, accompagnée de son partenaire sentimental Siddhartha.

Ce fut une grande surprise pour ses followers car malgré le fait qu’elle n’ait pas rendu leur relation officiellement publique, ses fans en sont venus à la conclusion qu’elle sortait avec la chanteuse, car elle a partagé une photo sur ses histoires Instagram quand elle était récemment ils ont commencé, plus tard ils ont commencé un fil avec lequel ils ont de nouveau conclu qu’ils traversaient la quarantaine ensemble dans la maison de l’influenceur.

En raison d’une publication qu’il a partagée sur son compte Instagram il y a environ trois jours, elle était accompagnée d’une description qui a retenu l’attention de ses fans.

Une semaine pour remercier. Changements a écrit Yuya.

Immédiatement, ses followers ont commencé à interagir avec la publication, ayant plus de 1 million 200000 coeurs rouges et plus de 3000 commentaires, parmi lesquels ils ont souligné qu’ils l’aimaient beaucoup que Lucia belle, d’autres se limitaient à publier uniquement des cœurs ou des emojis avec des yeux de cœur. , entre autres beaux mots.

Certains médias ont commencé à dire qu’elle était peut-être enceinte en raison de la description et de la photo qu’elle a partagées, où elle porte une robe noire courte assez ample.

Tandis que Yuya se caractérise par être une femme assez prudente en termes de publication de sa vie personnelle, il est possible qu’une grossesse n’ait pas tendance à la cacher car avec le temps il serait évident qu’elle se ferait remarquer.

Actuellement, Mariand Castrejón a 27 ans, elle est également l’une des femmes les plus prospères sur Internet.Auparavant, elle avait une relation avec son collègue youtubeur Luisito Comunica qui était même l’une des plus discutées.

On pourrait dire que c’est grâce à la rupture avec laquelle la jeune femme a commencé à être mieux connue en raison de la polémique, cependant, grâce à son charisme et à son excellent contenu sur YouTube, sa renommée a réussi à la gagner pratiquement seule.

Ces dernières semaines, elle s’est également beaucoup comparée à une autre célèbre youtubeuse mexicaine Kimberly Loaiza, ses propres fans ont été étonnés et surpris d’apprendre que la jeune femme de Tijuana l’avait surpassée en termes de nombre d’abonnés sur sa chaîne YouTube, cependant la popularité de Yuya Il ne s’est défendu à aucun moment au contraire il est toujours resté assez fort.

Il semble que la jeune femme n’ait fait aucune déclaration concernant ce type d’informations (sur sa grossesse) qui sont divulguées dans certains médias, mais si c’est le cas, ses millions de followers qui seraient ravis de l’idée et partageraient elle au bonheur d’avoir un nouveau membre dans sa famille.

