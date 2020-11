Ils allument les réseaux, Kim Kardashian et Kylie Jenner, se faisant passer pour des muses | INSTAGRAM

Kim Kardashian West et Kylie Jenner sont les sœurs du «Klan» qui ont le plus d’audience sur les réseaux sociaux, rassemblant des millions d’adeptes, et c’est que, grâce à leur beauté et à leur personnalité énigmatique, les femmes d’affaires réussissent sans aucun doute à faire tomber tous leurs fans amoureux de chaque message qu’ils décident de partager.

Les deux magnats du maquillage ont une fois de plus poussé la tendance à l’extrême, pariant sur des maillots de bain qui s’accordaient, leurs poils respectifs et la scène, en l’occurrence, le manoir de Kylie.

À cette occasion, sœurs célèbres Ils ont décidé de ravir leurs fervents admirateurs, posant ensemble, tandis que les rayons du soleil accompagnent leurs peaux bronzées, tous deux ont décidé de porter leurs maillots de bain deux pièces respectifs, avec lesquels ils accentuent leurs figures incroyables et merveilleuses, et mettent en valeur au maximum leurs grands attributs. .

L’image des sœurs Kardahian – Jenner Profiter ensemble d’une journée à la piscine nous a montré que le noir est toujours un excellent choix pour prendre un bain ou simplement prendre un bain de soleil, et de la même manière, les tons bruns ou bronze sont spéciaux pour donner cette couleur spectaculaire à la peau.

Rappelons que Kim Kardashian est l’une des femmes les plus populaires au niveau international, non seulement parce qu’elle est une excellente femme d’affaires mais aussi à cause des différents scandales dans lesquels elle a joué avec sa famille médiatique, quant à elle, Kylie Jenner, la sœur cadette du clan Kardashian-Jenner , est reconnue pour sa marque plus que réussie et exclusive de produits de maquillage et de beauté du visage.

De même, Kim a posé en vain, le dos tourné vers la caméra, avec un incroyable et minuscule maillot de bain deux pièces noir, un modèle très classique mais en même temps, assez s3xy, tenu par de petits rubans, de la même manière, le créateur de SKIMS, elle montre parfaitement ses attributs, à la fois avant et arrière, faisant de sa taille petite et étroite se démarquer comme le centre du divertissement.

De son côté, Kylie a décidé de porter un incroyable maillot de bain marron, avec un style très coquette, étant un cœur coupé sur le devant, et avec des manches tombantes aux épaules, provoquant un effet subtil et s3nsu @ l, etc. alors montrez vos attributs avant de la meilleure façon possible.

Jenner a décidé de poser de profil et de bronzer les yeux fermés, ignorant l’objectif photographique, bien que, de cette façon, elle nous laisse voir sa silhouette incroyable et ses jambes bronzées, en plus de cela, son choix est une culotte haute du type Brésilienne, également la favorite des sœurs Hadid parmi d’autres célébrités.

C’étaient des stars de la stature de Normani, Olivia Pierson et Rudy Bundini, elles célébraient la fraternité des femmes d’affaires, laissant quelques emojis sur la photo, en plus, les commentaires des fans ne se sont pas fait attendre: “Avoir des sœurs c’est le meilleur”, “Ils sont comme Angels »,« Sisters Love »et« They Look Dazzling ».

La publication, à son tour, a réussi à rassembler un total de 4 millions 432 000 likes dans l’application, et il convient de mentionner qu’elle a “Yin-Yang” comme description, se référant à leurs maillots de bain et peut-être à leurs personnalités, car nous savons que les deux Les filles sont très différentes, mais en même temps, elles sont unies par un lien solide et incassable.

Cependant, rappelons-nous qu’il y a quelques mois, les sœurs en question se sont disputées à cause d’une histoire partagée par la plus âgée, où elle a montré une photo de Kylie, avant ses chirurgies esthétiques.

La photo en question date de 2009 donc la plus jeune du clan n’avait que 12 ans, sa sœur Kendall aurait environ 13 ans et on la voit aussi avec une apparence enfantine marquée qui comprend des appareils dans sa bouche et aucune trace de maquillage.

“Supprimez ceci immédiatement”, a écrit Kylie Jenner sous la photo publiée par Kim Kardashian. Sa sœur aînée a répondu au commentaire mais l’a fait en mélangeant humour et sarcasme, bien que la photo soit toujours sur le profil de Kim, peut-être que les différences ont été corrigées et profitent maintenant de leur fraternité, comme elles l’ont toujours fait.