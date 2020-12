Ils apparaissent! Karime Pindter a montré sous son chemisier | Instagram

Le mannequin, influenceuse, femme d’affaires et star de l’internet Karime Pindter Il a partagé dans l’un de ses messages les plus récents sur Instagram une image où il apparaît vêtu d’une tenue assez fraîche et décontractée, la chose intéressante était son haut, c’était très court alors il a laissé transparaître ses charmes.

Le nom de Karime Pindter est devenu célèbre grâce à l’émission de télé-réalité Rive d’Acapulco À laquelle il a participé aux côtés de huit autres personnes, qui au fil du temps sont également devenues des personnages importants des réseaux sociaux et du programme après ses sept saisons.

Bien qu’au début (seule la première saison ait eu lieu) Karime Pindter était sûre qu’en entrant dans la maison tout le monde l’adorerait immédiatement, cela ne s’est pas produit, comme avec Manelyk González qui est aujourd’hui son “comadre” Ils ont dû traverser des choses très dures à l’intérieur de la maison d’Aca Shore, car les hommes «n’en voulaient pas» et ils ne pouvaient pas les supporter très peu, surtout Karime.

Heureusement à la fin de la première saison, tout a été arrangé entre eux et c’est quelque chose comme automatique qu’ils sont devenus amis, à ce jour l’amitié entre les membres de la première saison de l’émission de télé-réalité MTV se poursuit ensemble, malgré les nouveaux “rivages” plus tard, tous unis comme une unité de célébrités prêtes à s’amuser.

Après six ans et sept saisons en plus d’autres petits programmes lancés Karime Pindter a réussi à exceller dans chacun d’eux, le plus intéressant est qu’il l’a fait non seulement à l’intérieur de la maison mais aussi à l’extérieur.

Après la fin de la première saison, la popularité de Karime a commencé à croître, elle a admis qu’elle n’aimait pas du tout les réseaux sociaux mais qu’un ami l’a convaincue d’ouvrir plusieurs comptes et de commencer à avoir des fans, elle en compte actuellement 5 millions 300 mille, le Les premières photographies qu’elle a partagées étaient très différentes de celles d’aujourd’hui, elle l’admet elle-même car elle n’a pas mis autant d’efforts qu’aujourd’hui.

Dans sa dernière publication Karime Pindter qui s’appelle aussi Matrioska, semble montrer un look plutôt décontracté, mais très frais en même temps, il a ajouté une phrase curieuse en raison du regard avec lequel il est apparu dans l’image.

Le regard que tu fais quand celui que tu n’aimes pas passe hahaha Comment va ton perrisim @ s samedi? », A-t-il écrit.

La chose intéressante à propos de la publication est le fait que ses charmes “ont jeté un coup d’œil” sous son haut, qui est un peu court et frappant, malgré cela, cela ne semble pas déranger le modèle, au contraire, plus il est coquin pour elle, mieux c’est. .

Il y a quatre jours, elle a partagé cette image avec nous, où vous pouvez voir dans les commentaires qu’ils sont pleins de cœurs et de compliments envers la mannequin et femme d’affaires de 27 ans de Mexico et bien qu’elle ait quatre ans de moins que son amie Manelyk González s’entendait le mieux, bien qu’il y ait eu un temps qui n’était pas comme ça, mais au cours d’une des saisons, ils ont réussi à se réconcilier.

Aujourd’hui Manelyk et le également appelé Matriochka Ils sont inséparables, même s’ils ne se voient pas souvent, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi à cause de leurs multiples activités où les deux sont très immergés, beaucoup plus de succès les attend à l’avenir.

Grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram, Karime a réussi à donner un plus à ses cosmétiques et produits, car elle en fait constamment la promotion, c’est une fierté pour elle d’avoir chacune de ces réalisations car elle est une personne très active.

