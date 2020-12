La Société des auteurs et compositeurs du Mexique, Roberto Cantoral et l’équipe du maestro Manzanero ont convoqué la société mexicaine pour rendre à distance un hommage musical au compositeur Armando Manzanero, à l’occasion de sa mort récente.

«La population est invitée à ouvrir les fenêtres de ses maisons et à chanter Cet après-midi j’ai vu la pluie, en hommage au grand compositeur, chanteur, pianiste, acteur et producteur ». L’Institut national des beaux-arts et de la littérature participera à cet événement avec le soutien de talents de la Compagnie nationale de danse, du Chœur du Théâtre des Beaux-Arts et des Concertistes des Beaux-Arts. “Pour que la chanson puisse être entendue et que sa musique retentisse”, a déclaré la secrétaire à la Culture, Alejandra Frausto Guerrero.

Le secrétaire à la culture du gouvernement mexicain a souligné que l’hommage national au compositeur Armando Manzanero débutera ce lundi et -en collaboration avec Channel 22, la plateforme Contigo a la Distancia, Radio Educación, Fonoteca Nacional, l’Institut des beaux-arts et de la littérature- Diverses activités auront lieu tout au long de la semaine pour se souvenir de la carrière musicale du Mexicain.

«Armando Manzanero est un rempart de la culture mexicaine. Channel 22 commence aujourd’hui avec un hommage qui se terminera dimanche prochain: chaque jour la nuit, il y aura une spéciale pour le maestro Manzanero; dans Avec vous au loin, nous préparons un spécial appelé # ContigoAprendí en l’honneur de sa belle chanson», A informé Frausto Guerrero. La population a été appelée à chanter depuis ses maisons, afin de rendre hommage à Manzanero (Photo: Secrétaire à la Culture)

De la même manière, il a été souligné que, lorsque les conditions sanitaires dues à la pandémie COVID-19 seront adéquates, un événement sera organisé au Palais des Beaux-Arts pour que les nouvelles générations le sachent et que les grands interprètes continuent à chanter leurs œuvres.

Aussi, Par le canal 22 aujourd’hui à 21h00 (heure centrale du pays, un programme d’information spécial sera organisé, dans lequel l’inauguration de l’hommage à Manzanero avec L’étude des compositeurs de Manzanero.

Le secrétaire à la Culture a annoncé que le jeudi 31, l’hommage sera diffusé sur la même chaîne: Ambassadeurs du folklore mexicain Rubén Fuentes et Mariachi Vargas; le vendredi 1er janvier, ce sera Voces de Yucatán avec Armando Manzanero; le samedi 2 janvier, à partir de 20:00 heures seront diffusées Musique avec Manzanero: Moments avec Manzanero et à 21h00 Musique avec Manzanero: les voix de mon inspiration.

Enfin, le dimanche 3 janvier, à partir de 20h00, vous pourrez voir Manzanero à Los Angeles et plus tard, la spéciale: Plus de 15 ans d’Armando Manzanero sur Channel 22: Un souvenir.

De son côté, la plateforme Contigo en la Distancia mettra à disposition des utilisateurs du matériel numérique qui sera regroupé dans la section spéciale # ContigoAprendí, tandis que le système de radiodiffusion publique de l’État mexicain transmettra les émissions spéciales via Channel 14 et Capital 21. Après l’urgence sanitaire due au COVID-19, une présentation aura lieu au Palacio de Bellas Artes (Photo: Europa Press)

Le compositeur Armando Manzanero est décédé aux premières heures de ce lundi 28 décembre des suites d’un accouchement cardiorespiratoire après avoir souffert de complications du COVID-19. Il est à noter que l’auteur-compositeur-interprète a été hospitalisé le 15 décembre après les symptômes qu’il a présentés pour cette maladie.

Lors de son séjour à l’établissement médical, Manzanero lui-même a accepté d’être intubé, en raison de l’épuisement physique de la maladie et de la recommandation émise par ses médecins.

Avec plus de 400 thèmes musicaux enregistrés tout au long de sa vie, reconnaissance de sa carrière artistique avec un Billboard Latin, Armando Manzanero a assuré qu’il avait atteint 86 ans en se sentant dans le meilleur moment et considérait que dans ce 2020 il était “récompensé à vie”.

Source: Infobae