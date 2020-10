Ils appellent Kimberly Loaiza fodonga et cellulite dans la vidéo de Tiktok | Instagram

Le youtubeur, chanteur et la personnalité d’Internet Kimberly Loaiza ont partagé une vidéo sur son compte Tik Tok où ils l’attaquent pratiquement en lui disant qu’elle est une femme avec de la cellulite et aussi du fodonga.

Aussi connu sous le nom de La Lindura Mayor et le couple de Juan de Dios Pantoja qui est également reconnu youtuber La chanteuse et personnalité Internet Kimberly Loaiza a été connue pour ses vidéos divertissantes sur son compte TIC Tac.

La jeune célébrité de seulement 22 ans s’est placée aux premières places des personnalités de l’internet au Mexique, avec le plus grand nombre de followers sur ses réseaux sociaux, dans son compte YouTube et aussi Tik Tok, comme dans le plus récent dans lequel il est devenu étonnamment populaire.

Dans la vidéo de mention Kimberly apparaît représentant une scène que vous reconnaîtrez peut-être, celle-ci provient de l’émission de télévision intitulée “La Familia P. Luche”, elle a été interprétée par Consuelo Duval comme son personnage Federica P. Luche et Silvia Eugenia Derbez, soeur d’Eugenio Derbez qui dans ladite scène était une femme de chambre.

“Femme de chambre aux magazines et intéressée” est la phrase que Kimberly évoque et qui répond à une employée de maison qui nettoyait quelque chose, un personnage joué par l’ami Super Trout de Juan de Dios qui répond “Mme.

Si vous n’avez pas entendu le mot «fodonga», cela signifie une personne paresseuse qui ne se répare pas et qui n’a vu que la première chose qu’il a regardée dans son placard.

Kimberly porte une tenue assez décontractée, mais c’est extrêmement élégant, elle porte un sweat-shirt noir et sous une chemise boutonnée blanche, pour laquelle elle a enlevé son cou sur le sweat-shirt, elle était également accompagnée d’une jupe à carreaux, c’est celle-ci Elle porte au-dessus du genou et pour finir elle portait des chaussures de tennis blanches et est accompagnée d’un sac jaune pastel et d’un collier court, ses lèvres étaient peintes en rouge ce qui attire l’attention sur son look.

Comme vous le savez bien, grâce à son talent, son charisme, sa popularité, c’est qu’elle a été assez bien connue dans cette dernière application, la même dans laquelle elle fait partie du Top 50 Mondial des Tiktokers avec le plus grand nombre de followers, ce n’était pas une surprise car l’interprète de ” Ne soyez pas jaloux »depuis environ trois ans, il fait des millions de fans.

Dans la dernière mise à jour, il était à la 20e place avec 27,900,000 followers, mais aujourd’hui ils ont 28,700,000 followers donc il a probablement grimpé d’une ou deux places supplémentaires sur la liste, la 17ème place est précisément occupée par l’acteur de Dwayne Johnson Ils ont le même montant que Kimberly mais la liste n’a pas été mise à jour.

De son côté, l’acteur à ce jour a déjà dépassé ce chiffre et en compte 29 millions aujourd’hui, il est donc probablement en place 17 ou 16, ces données ne pourront pas être corroborées tant que ladite liste ne sera pas mise à jour, mais quoi Oui il est certain que Kimberly Loaiza a gravi une ou deux marches de plus.

Kimberly Loaiza n’a que 22 ans et est devenue un phénomène sur Internet, a commencé sa carrière en tant que youtuber et plus tard s’est aventurée dans la musique que bien qu’elle ne soit pas une chanteuse née, elle a réussi à lancer plusieurs chansons qui sont assez populaires, son Il doit son succès non seulement à son talent et à sa personnalité, mais aussi à ses disciples, qu’ils remercient constamment et essaient de les récompenser.

Loaiza est également la mère d’une belle fille nommée Kima Sofía, elle a donc une double tâche, qu’elle est heureuse de faire: faire ses vidéos. chansons, contenu pour YouTube mais elle est aussi mère et épouse.

