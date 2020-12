Ils assurent à Justin Bieber enceinte Kourtney Kardashian Scandal! | Réforme

Comme vous vous en souvenez, entre le chanteur Justin Bieber et le mondain Kourtney Kardashian Il y a une différence d’âge de 14 ans, mais quelque chose pourrait se passer entre eux, car certaines rumeurs assurent que la sœur de Kim Kardashian pourrait l’être Enceinte.

Selon le magazine Life & Style, Kourtney Kardashian, la sœur aînée de Kim Kardashian attend un enfant du musicien canadien Justin Bieber et ils prétendent avoir des preuves extrêmement solides.

Il est à noter que le magazine souligne que le modèle canadien et américain aurait un Romance en secret il y a longtemps.

Comme vous pouvez le voir, et nous l’avons mentionné précédemment, entre Bieber et Kourtney Kardashian il y a une différence d’âge de 14 ans, cependant, Life & Style garantit que le chanteur veut être père et qu’il sent que les Kardashian font partie de sa famille.

Malgré cela, Kourtney Kardashian est la mère de trois enfants et ce serait son quatrième enfant, mais Justin Bieber ferait ses débuts en tant que père.

Cela peut vous sembler un peu exagéré, car actuellement Justin Il est le mari de la belle mannequin Hailey, mais n’ayez pas peur, car ce n’étaient que des rumeurs qui avaient surgi en 2016 donc il ne s’agit pas d’une infidélité ou quoi que ce soit du genre.

À ce moment-là, la mondaine avait 36 ​​ans et il a été dit qu’elle serait dans le deuxième mois, mais bien sûr il n’y avait pas de déclaration officielle qui affirme ou nie cette nouvelle à ce moment-là.

D’un autre côté, laissant derrière lui la grande controverse qui a surgi en 2016, récemment Justin Bieber a joint sa voix à un groupe de personnel médical pour enregistrer une chanson pour une œuvre caritative cette saison de Noël.

Et il ne fait aucun doute que 2020 a été une année très compliquée pour beaucoup de gens, surtout après la contingence sanitaire qui se fait sentir dans le monde et en cette période de Noël, certaines célébrités font plus de travail pour aider ceux qui en ont le plus besoin C’est pour cette raison que Justin Bieber s’est associé à un groupe de personnel médical pour enregistrer une chanson pour une œuvre caritative.

C’est ainsi que le Canadien a décidé de se joindre à une chorale d’agents de santé à Londres pour enregistrer un single caritatif pour Noël. Ce chœur est composé d’infirmières, de médecins et d’autres membres du personnel médical de Lewisham et Greenwich dans la capitale britannique.

Le personnel médical s’est associé au chanteur pour une version spéciale de sa chanson “Holy” dans le but d’atteindre le sommet des charts de Noël.

Il est à noter que les membres de la chorale ont enregistré leurs voix dans les célèbres studios Abbey Road de Londres et que les bénéfices de la collaboration iront à des associations caritatives du National Health Service (NHS).

Surtout, cette chorale est devenue célèbre il y a plusieurs années lorsqu’elle a concouru avec Bieber pour la première place avec une chanson de Noël en 2015.

Bieber Il a exhorté ses millions de fans sur Twitter à soutenir la chorale, pas lui, et finalement la chorale a pris la première place du classement des singles, après quoi le chanteur s’est rendu à Londres et leur a remis un prix pour leur travail caritatif. .

C’est merveilleux de rencontrer la chorale de Lewisham et de Greenwich NHS alors que nous partageons un morceau d’histoire amusant sur les charts britanniques. “

“Surtout en ces temps difficiles, je suis honoré de m’associer à eux pour une seule bonne cause qui profitera aux travailleurs du NHS en première ligne de la bataille contre cette pandémie et servira à rendre hommage à leur incroyable dévouement”, a-t-il déclaré. Justin Bieber.

