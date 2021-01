Ils assurent que “Chicharito” Hernández et Sarah Kohan se sont séparés | INSTAGRAM

Tout semble indiquer qu’après presque deux ans de mariage, Javier “Chicharito” Hernández et Sarah Kohan ils se sont séparés, selon l’un des magazines les plus renommés du pays mexicain, et comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle a été une surprise pour leurs millions d’adeptes, depuis octobre 2020, le couple est devenu les parents de sa deuxième fille, se montrant très heureuse et unie, avant l’arrivée du bébé.

Cependant, quelque temps après avoir partagé la naissance de Nala, ils ont cessé de voir des publications sur les réseaux sociaux du athlète mexicain et le modèle australien, concernant leur relation.

Depuis, plus aucune photo n’a été vue là où elles sont apparues ensemble, ni même, il n’y a eu aucune publication par l’une des deux célébrités dans laquelle les quatre d’entre elles apparaissent ensemble, en fait, Sarah pour sa part partage souvent des photos des enfants et d’elle, et «Chicharito» de la même manière, mais sans apparaître avec sa femme.

Tout cela se passe depuis plusieurs semaines, il a été dit que Javier Hernández et son partenaire, la belle mannequin Sarah Kohan, avaient de graves problèmes conjugaux et, même, on a supposé qu’ils avaient déjà décidé de mettre fin à leur relation, il y a quelques semaines.

Raisons pour lesquelles les fervents fans du footballeur mexicain sont restés très intrigués par ce qui s’est passé, d’autant plus qu’aucun d’eux n’avait publié de photos ensemble depuis octobre.

Il y a encore peu de temps, un message coquin du joueur à Aislinn Derbez, sur Instagram, a soulevé encore plus de soupçons sur le statut unique de “El Chicharito”, mais c’est une autre affaire.

Aujourd’hui, un mois et demi après le début de ces fortes rumeurs, Sarah Kohan semble avoir confirmé la fin de sa relation, d’un peu plus de deux ans, avec Javier, à travers ses histoires du réseau social préféré des célébrités, où Il a placé une image avec un texte en anglais, qui, traduit, a dit ce qui suit.

“La décision la plus difficile à prendre est de s’éloigner de quelqu’un avec qui vous avez travaillé très dur. Vous ne pouvez faire que certaines choses pour être compatible, mais vous ne pouvez pas changer quelqu’un pour améliorer la relation. Laissez-le vous manquer et laissez-le partir”, a partagé le modèle dans ses histoires Instagram, il y a quelques jours, bien que cette image médiatique ait été supprimée quelques heures après sa publication.

Cependant, ce n’est pas tout, puisque le magazine précité a récemment souligné qu’une source proche du joueur a confirmé que le footballeur et le mannequin avaient mis fin à leur relation fin octobre dernier, juste au moment où ils avaient tous deux cessé de publier des images. ensemble, comme avant.

Et bien que jusqu’à présent les causes de la séparation présumée du couple soient complètement inconnues, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles la proximité du footballeur avec son “coach de vie” pourrait être l’une des principales raisons, de même, dit-on également. , d’une prétendue infidélité de Javier à la belle australienne et même dans les réseaux, les internautes affirment que cela est dû à sa chaîne de “gameplay” puisque, toute sa journée est passée à jouer à des jeux vidéo et à les transmettre en direct, sans lui faire attention ou leurs petits enfants.

Il est à noter que ce week-end seulement, “Chicharito” a partagé diverses histoires sur son compte Instagram, dans lequel il apparaît dans un parc en Californie avec ses bébés, mais en aucune image il ne montre l’Australien, en plus, hier a publié une photo avec sa fille Nala, née exactement le même mois que la séparation présumée.

De plus, le footballeur a partagé un message à la fin de 2020 et a mentionné Sarah comme faisant partie de l’équipe qu’il a formée avec Noah et Nala, ses deux enfants, mais les quatre n’apparaissent ensemble dans aucune des images.

Il ne reste plus qu’à attendre que l’un des deux vienne nier ou confirmer les rumeurs.