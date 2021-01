Ils assurent que Cristian Castro a fait ses besoins sur son ex | Réforme

Le coq heureux Il ne sera sûrement pas si heureux aujourd’hui après qu’une femme espagnole ait prétendu être son ex et pas seulement cela, mais a révélé des détails très sombres de la relation avec Cristian Castro.

Pour dire de la femme, les sorties avec Cristian Castro ils étaient trop étranges et il osait même lui demander de se soulager d’elle. L’ex présumé de la chanteuse mexicaine a évoqué en détail ses rencontres avec lui pour Chisme No Like.

Elisa Beristain et Javier Ceriani se sont entretenus avec la femme qui s’est identifiée comme l’ex du célèbre fils de Veronica Castro et Manuel “El Loco” Váldes; qui a souligné qu’il a rencontré le célèbre en Espagne et l’a rencontré plus tard à Los Angeles.

Selon l’ex présumé, la première nuit où Cristian Castro est sorti avec elle a été la plus polie et la plus gentille; cependant, il n’a pas arrêté de lancer des flatulences. Comme si ce n’était pas inconfortable, la femme a souligné que le deuxième rendez-vous était pire, car il lui a demandé de faire des choses inhabituelles lors d’un rendez-vous; en plus de le regarder «faire la salle de bain» et même de lui demander de le faire sur elle.

Le premier soir, il était courtois, gentil, mais il ne pouvait pas s’arrêter de péter. La deuxième nuit, tout a empiré, il m’a obligé à nettoyer sa maison, ses toilettes, à cuisiner pour lui et à le regarder caca. Il m’a même demandé de déféquer sur mon corps. Il a pris mon téléphone portable et m’a forcé à lui donner le mot de passe pour vérifier mon WhatsApp, a écrit la source de Gossip No Like.

Beristain a souligné que malgré le désagrément de la situation, Cristian est poli puisqu’il en fait la demande et n’oblige pas les filles à effectuer cette action sur elles.

Récemment, Cristian Castro a crié sur les toits que sa petite amie officielle était Maite et de cette annonce, de nombreuses “copines” en colère se sont avérées être la célèbre. Des femmes d’âges différents ont commencé à parler d’expériences présumées et de «secrets» d’El Gallito Feliz.

Javier Ceriani a souligné que les perspectives ne sont pas très bonnes pour l’interprète de bleuEh bien, la “petite amie officielle” nommée Maite, a apparemment un petit ami en Argentine et a dit qu’elle pourrait être enceinte de cet homme.

Maite est enceinte du petit ami argentin et Cristian ne le sait pas, a déclaré Ceriani à haute voix lors de son émission.

La journaliste du divertissement a souligné que Maite avait dit à son petit ami argentin qu’elle se rendrait à Miami, puisque sa mère lui avait offert ce cadeau à la fin de l’année; Cependant, le jeune homme a maintenant réalisé qu’il était en couple avec le célèbre Mexicain.

Elisa Beristain et Javier Ceriani ont souligné qu’après avoir présenté leur petite amie, un grand nombre de messages des «copines» et des «conquêtes» de Castro ont explosé. Certains d’entre eux montraient des messages que le chanteur avait récemment flirté avec eux; en plus de les inviter à voyager pour le voir.

Les journalistes ont affirmé avoir en leur possession au moins huit audios assez compromettants de l’artiste, faisant des propositions aux femmes. L’un d’eux, celui qu’ils ont présenté dans Gossip No Like, semble être qu’il s’agit bien de la voix de la célèbre chanteuse, dans laquelle il demande à une jeune femme de lui montrer plus d’elle-même et lui dit tout ce qu’il lui ferait.

Javie Ceriani a souligné que si “il est méchant”, la pire chose qu’il puisse faire Cristian Castro Il devait présenter sa “petite amie officielle” et lui a suggéré d’interroger Maite pour savoir si elle était enceinte, car elle prétend qu’elle pourrait “blâmer” le fils sur El Gallito Feliz.