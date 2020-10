Ils assurent que “El Capi” Pérez est le double d’un acteur célèbre | INSTAGRAM

La dynamique avait à voir avec le passé et maintenant, puisque les frères Oskarín et Joss ont pris des photos des conducteurs dans leur jeunesse, et c’est, si quelque chose caractérise l’humour des clowns “Non piégé“Hormis leurs blagues pratiques avec le public, ce qu’ils ne font plus précisément en raison de la contingence qui les interdisait, aujourd’hui le nouveau format est d’aller pratiquer la dynamique parmi les animateurs de la célèbre émission matinale” Venga la Alegría “.

A cette occasion, comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe précédent, le Frères Oskarín et Joss a pris quelques photos des animateurs de l’émission dans leurs jeunes années, leur montrant plus tard, ils ont tous commencé à «sortir leurs vêtements du soleil».

Eh bien, comme prévu, entre eux, ils se sont comparés à eux-mêmes d’avant et à celui qu’ils montrent actuellement dans la diffusion de l’émission de télévision, provoquant un grand impact entre eux, et plus tard sur les réseaux sociaux de l’émission, où Capi Pérez se démarque.

Tout le monde est passé par le test, de Laura G, Cynthia Rodríguez, à Brandon Peniche, mais sans aucun doute le plus «buzzé» par tous ceux qui font partie de la distribution de l’émission, était «El Capi» Pérez, car ils ont montré une photo de la façon dont C’était comme un enfant, et cela semble très différent de ce que nous connaissons aujourd’hui.

Sur la photo, vous pouvez voir qu’il était très adolescent, à peu près au moment où il fréquentait le lycée et il a été vu avec plusieurs kilos en trop, vraiment rien à voir avec Carlos Alberto d’aujourd’hui.

Ensuite, le moment comique est arrivé, car une fois que nous sommes entrés dans le «harcèlement», l’opportunité de l’autocritique s’est présentée, puis «El Capi» a commenté en plaisantant qu’à cette époque, il ressemblait beaucoup à l’acteur Luis Fernando Peña, le protagoniste du film “Amarte Hule”, qui est basé sur la différence des classes sociales et met également en vedette Martha Higareda.

De la même manière, les internautes sur les réseaux sociaux ont laissé leurs commentaires créatifs et drôles sur l’apparence du célèbre comédien et animateur, en mentionnant exactement le même que lui: «Attention à vous aimer ça fait mal. ”, a commenté un fan.

On sait bien que le comédien a gagné une place particulière le matin en raison de sa manière particulière de conduire, car la plupart du temps il transmet la joie à travers ses plaisanteries et ses plaisanteries.

Il est à noter que récemment, les animateurs de l’émission et ses fidèles téléspectateurs ont été surpris après qu’El Capi Pérez ait parlé d’un projet important loin de la chaîne de télévision Ajusco.

Au cours de la conférence, l’animateur a assuré que, bien qu’il soit une star de «Venga La Alegría», il aimerait également entrer dans le monde du stand up; Il a même souligné qu’avant la contingence sanitaire mondiale, il avait tout prêt pour commencer.

C’est lors d’une conversation avec la chaîne YouTube Los Bohemios de Sinaloa que le jeune comédien a évoqué son avenir, qui, apparemment, peut être assez éloigné des forums télévisés.

«Avant cette pandémie, je prenais mon envol avec mon stand up show, j’avais ma routine bien mise en place et je la maîtrisais de plus en plus, je m’améliorais de plus en plus. Je veux revenir avec ça », s’est enthousiasmé le comédien.

Enfin, l’animateur de télévision charismatique a expliqué qu’en plus du stand-up, il chercherait également une place dans le monde du théâtre, mais visiblement tourné vers la comédie.